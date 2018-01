In Steyr boomt der Geschäftstourismus

STEYR. Die Nächtigungszahlen lagen im Vorjahr nur knapp hinter jenen des Rekordjahres 2016.

Blick auf Steyr mit dem Zusammenfluss von Enns und Steyr Bild: Glaser

Dass Steyr Charme hat und zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist, ist unbestritten. Im Vorjahr haben dies mehr als 49.000 Gäste so gesehen und dabei rund 1,8 Mal in der Stadt genächtigt. In Summe brachte dies den Touristikern nach durchwachsenem ersten Quartal 88.939 Nächtigungen oder ein Minus von 3,4 Prozent im Jahresvergleich.

"Man darf nicht vergessen, dass 2016 mit mehr als 92.000 Nächtigungen ein Rekordjahr war", sagt Tourismus-Direktorin Eva Pötzl, "aber wir liegen über den Werten von 2013 bis 2015."

Fast den gesamten Rückgang hat die Stadt übrigens nur in den Monaten Jänner, Februar und April erzielt. Und auch am Jahresende lief es weniger erfreulich. "Die schwierige Konstellation der Weihnachtsfeiertage, sprich der Wegfall des 4. Adventwochenendes als Kurzreisetermin hat uns im Dezember leider ein Gästeminus beschert", sagt Tourismusstadtrat Mario Ritter, den der Rekordwert bei den Ankünften ein wenig tröstet: "Wir müssen danach trachten, in Zukunft mit einer Vielzahl unterschiedlicher Attraktionen die Gäste für einen längeren Aufenthalt zu gewinnen."

Auffällig ist, dass rund 60 Prozent der Nächtigungen auf den Geschäftstourismus entfallen. Entsprechend gering war der Rückgang im 4-Stern-Segment mit nur minus 1,7 Prozent. 1- bis 3-Stern-Betriebe verloren deutlich stärker. Pötzl: "Für 2018 bin ich positiv gestimmt, denn die Stimmung in den Betrieben ist extrem gut."

Architektur als neues Thema

Im Vorjahr war Steyr auch einzige Europäische Reformationsstadt in Oberösterreich. Dabei fanden 22 Veranstaltungen mit 3750 Besuchern statt. Die Sonderausstellung im Stadtmuseum besuchten 4476 Gäste. Tourismusobmann Jürgen Armbrüster: "2017 begleiteten die Austria Guides, Stadtführer und Nachtwächter knapp 17.000 Gäste durch Steyr."

Im Jahr 2018 sollen nun die Architekturschätze der Stadt in den Mittelpunkt rücken. Ab März wird es mit der neuen Schatzkarte erstmals eine Rätselrallye durch Steyr geben.

1 Kommentar elijotr (34) 22.01.2018 13:04 Uhr Ich verstehe nicht, dass ma Steyr nicht vermarkten kann. Steyr hat den schönsten Stadtplatz Europas, und wir leben vom Geschäftstourismus. Was ist wenn der Geschäftstourismus einmal wegfällt? Außerdem, wenn ich ein Minus schreiben würde, und ganz Österreich hat ein Nächtigungsplus würde ich dies nicht so schönschreiben, sondern handeln. Antwort schreiben

