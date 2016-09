Im perfekten Walzerschritt übers Tanzsportparkett

STEYR. Am Wochenende finden in Steyr die Bundes-Tanzmeisterschaften statt. Auch zwei Steyrer Paare mischen mit.

Kaiba/Großholzner treten bei den Standardtänzen, Klasse A, an. Bild: blitznicht.de

Die Stadt Steyr etabliert sich mehr und mehr als eines der Tanzsportzentren Österreichs. Kommendes Wochenende – am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Oktober – finden in der Stadthalle am Tabor die Österreichischen Meisterschaften in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen statt, und zwar jene in den Altersklassen ab 30 Jahren. Auch zwei Paare aus den Reihen des Tanzsportklubs Grünweiß Steyr dürfen sich beim Heimspiel Chancen auf einen Stockerlplatz ausrechnen.

Zwei Tanzflächen, 200 Paare

200 Paare aus ganz Österreich treten zu dem Wettbewerb an, der auf zwei Tanzflächen ausgetragen wird. Getanzt wird in 35 verschiedenen Wertungsklassen. Auf den beiden 350-Quadratmeter-Parkettböden sind jeweils bis zu acht Paare gleichzeitig im Einsatz. Das Programm ist so gestaltet, dass die Teilnehmer sowohl in den Standard- wie in den Lateinamerikanischen Tänzen an den Start gehen können.

Bei den Lokalmatadoren handelt es sich um das Ehepaar Maria und Rudolf Unger sowie um Andrea Kaiba und Peter Großholzner. Beide Paare treten in den Standardtänzen in der zweithöchsten Leistungsklasse A an, die Ungers in der Altersklasse über 55 Jahre, Kaiba/Großholzner über 45. "Davon, dass sie um die Top-Plätze mittanzen, gehen wir aus", sagt Rainer Illichmann, der Präsident des TSK Grünweiß. Beide Paare seien jedenfalls intensiv am Trainieren. In der letzten Vorbereitungsphase würden die Tanzschuhe täglich angelegt.

Am Samstag beginnen die Bewerbe um 11 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Die besten Tanzpaare, die sich in der S-Klasse dem Urteil der Jury stellen, sind jeweils am Abend dran. Für die Fans des Ehepaars Unger heißt es am Samstag ab etwa 17 Uhr, die Daumen zu drücken bzw. klatschend Unterstützung zu bieten. Kaiba/Großholzner sind am Sonntag ab etwa 18 Uhr dran.

Dass das Turnier in Steyr ausgetragen wird, war ursprünglich gar nicht geplant. Weil der Tanzsportklub Blau-gelb Linz in der Landeshauptstadt keinen geeigneten Veranstaltungsort fand, wurde kurzerhand um Nachbarschaftshilfe in Steyr angefragt. Hier hat das Team rund um Rainer Illichmann schon mehrfach große Meisterschaften perfekt durchgeführt.

Programm

Die Meisterschaften in den Standard- und Lateintänzen (ab Altersklasse 30) finden am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Oktober, in der Stadthalle Steyr statt. Samstags wird ab 11 Uhr getanzt, sonntags ab 10 Uhr.

Zu den Standardtänzen zählen langsamer Walzer, Wiener Walzer, Tango, Slowfoxtrott und Quickstep. Die Lateintänze umfassen Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso-Doble und Jive.

Weitere Infos zum Tanzturnier und zum TSK Grün-Weiß Steyr findet man im Internet auf www.tanzsportklub-steyr.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema