Hunde im Blutrausch rissen neun Schafe

WOLFERN. Eine blutige Hundeattacke ist Tagesgespräch in Wolfern: Ein Rottweiler und eine Malinois, eine Varietät des Belgischen Schäferhundes, sind Montagabend aus dem Zwinger eines bekannten Unternehmers entkommen und in eine eingezäunte Schafweide eingedrungen.

Bild: (dpa)

Ergebnis: Drei Tiere erlitten tödliche Verletzungen, sechs Schafe mussten veterinärmedizinisch versorgt werden.

Er sei bereits der dritte derartige Vorfall in Wolfern, teilten besorgte Anrainer den OÖNachrichten mit: „Beim ersten Mal sind die Kampfhunde vom Zwinger auf dem Firmengelände ausgerissen und haben Hühner erlegt, beim zweiten Mal haben sie Schafe eines benachbarten Bauern gerissen.“ Es sei untragbar, dass die Hunde immer wieder aus diesem an eine Wohnsiedlung angrenzenden Firmenareal ausreißen können. „Hier ist auch ein Kinderspielplatz in der Nähe, wo bei Sonnenschein mindestens 15 Kinder mit Roller oder Fahrrad unterwegs sind“, sagt eine Nachbarin aus der Ortschaft Rad, „nicht auszudenken, wenn die Hunde in ihrem Blutrausch auf ein Kind treffen.“

Am Montag dürften die beiden Hunde jedenfalls kurz nach 19.15 Uhr aus dem Firmenareal entkommen sein und danach gegen 19.30 Uhr über den Zaun der Schafweide gesprungen sein. Dort haben sie neun Tiere - davon drei tödlich - angefallen und verletzt. Der betroffene Hundehalter und Unternehmer war am Telefon nicht zu einer Stellungnahme bereit.

Wolferns Bürgermeister Karl Mayr hingegen bestätigt den Vorfall: „Ich bin heute darüber informiert worden. Wir werden jetzt überprüfen, ob vom Hundehalter alle Auflagen erfüllt wurden.“ Mayr weiß auch von ähnlichen Vorkommnissen in der Vergangenheit. Es sei aber nicht so einfach, ein Verbot für die Hundehaltung auszusprechen. Zudem sei es relativ einfach, durch einen Besitzerwechsel die Vorgaben zu umgehen. „Ich verstehe aber die Bedenken der Bevölkerung und werde alles tun, was in meiner Macht steht“, sagt Mayr.

Der Hundehalter wurde telefonisch über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und hat sich bereits mit dem Schafhalter, einem Landwirt aus Wolfern, in Verbindung gesetzt. Die Übernahme sämtlicher Kosten durch den Unternehmer wurde zugesichert. Die Staatsanwaltschaft Steyr und die Bezirkshauptmannschaft Steyr Land wurden über den Vorfall von der Exekutive informiert. Die Ermittlungen laufen.

