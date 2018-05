Hoteliers wollen die Marke Steyr nicht aufgeben

STEYR. Der geplante Großverband im Tourismus könnte an der Namensgebung scheitern.

"Bei mir hat kein einziger Gast wegen des Nationalparkes eingecheckt", sagt eine Steyrer Hotelbesitzerin. Noch weniger Einträge werde es in ihr Gästebuch geben, wenn die Werbung vom Kurbetrieb in Bad Hall geprägt werde. "Das wird schwer, die Gegenden unter einen Hut zu bringen", sagt die Wirtin.

Allmählich soll der vom Land OÖ geforderte Zusammenschluss von lokalen Tourismusverbänden zu großen Einheiten mit über 200.000 Nächtigungen Gestalt annehmen. In unserer Region sollten die Verbände von Steyr, Ennstal, Steyrtal, Bad Hall-Kremsmünster und Kirchdorf miteinander verschmelzen. Zur Gänze wird aus diesem Plan jetzt schon nichts. Wie in den OÖN berichtet, hat sich Kremsmünster per Gemeinderatsbeschluss bereits ausgeklinkt und zum Tourismusverband nach Wels verabschiedet.

Gestern fand in Steyr eine "Strategiesitzung" statt, der eine Woche später der Vorstandsbeschluss des TV Steyr folgen soll. "Für uns ist die Schaffung des Großverbandes nach wie vor die beste und angestrebte Lösung", sagt Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl (SP). "Wir haben nichts Gegenteiliges gehört", sagt auch der Obmann des Tourismusverbandes Steyr, Jürgen Armbrüster.

Allein, an der Basis ist die Hoffnung nicht so ungetrübt, dass für die Beherberger nach der Reform das Beste herauskommt. "Eine strukturelle Änderung mit Zusammenlegung von Büros kann man begrüßen", sagt der Steyrer Hotelier Hans Mader, "aber bei der Vermarktung alle Inhalte in einen Topf werfen und zu einem Brei zu verarbeiten geht nicht." Steyr sei dank der Lkw und Waffen eine weltweit starke Marke wie Coca-Cola, sagen Steyrer Hoteliers, diese dürfe man keinesfalls aufgeben. "Steyr" kommt jedenfalls in einem Namensentwurf vor, der gestern vorgestellt wurde, was auch eine Bedingung von Bürgermeister Hackl war. Vorerst aus dem Überbegriff verschwunden ist der Nationalpark Kalkalpen, auf dessen Mitnennung aber das Land bestehen würde, heißt es.

