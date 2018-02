Hitlergruß, Nazilieder am Arbeitsplatz: MAN trennte sich von drei Mitarbeitern

STEYR. "Braune Flecken" in einer Abteilung: Krisenstimmung beim Steyrer Lkw-Erzeuger.

Drei Mitarbeiter im MAN-Werk Steyr sollen sich auf dem Firmengelände regelmäßig mit dem Hitlergruß begrüßt und auch Nazilieder gehört haben. Bild: MAN

An der Gerüchtebörse brodelte es seit Tagen: In einer Abteilung des Steyrer Werks des deutschen Lkw-Produzenten MAN soll es "braune Flecken" gegeben haben. Mitarbeiter sollen sich auf dem Werksgelände mit dem Hitlergruß begrüßt haben. Auch dürften Nazilieder gesungen worden sein beziehungsweise auf Datenträgern ins Werk gebracht und dann am Arbeitsplatz gehört worden sein.

Vorfälle, die von der Geschäftsführung nicht länger toleriert werden konnten. MAN trennte sich nun von den drei betroffenen Mitarbeitern. Deren Dienstverhältnisse wurden einvernehmlich aufgelöst. Zudem dürfte es für einen sogenannten Segmentleiter, der vom Nazi-Gedankengut seiner Mitarbeiter gewusst haben musste, disziplinarische Maßnahmen gegeben haben. Beschäftigte des Steyrer MAN-Werkes sollen dem Vernehmen nach nichts zu den Vorkommnissen sagen dürfen, dennoch drangen längst Details nach außen. Auch aus Betriebsratskreisen wurden die Vorfälle inoffiziell bereits bestätigt.

Kein Kommentar

Die MAN-Werksführung gibt sich hingegen verschlossen. Vom Hitlergruß wisse sie zwar, dass auch Nazilieder gesungen worden seien, könne sie aber nicht bestätigen, sagt MAN-Unternehmenssprecherin Birgit Pfefferl. Sie übermittelt auf Anfrage der Steyrer Zeitung allerdings das offizielle Statement von Karl-Heinz Rauscher, Geschäftsführer Personal bei MAN Steyr: "Zu personalpolitischen beziehungsweise disziplinarischen Einzelmaßnahmen geben wir grundsätzlich keinen Kommentar ab."

MAN-Sprecherin Pfefferl dementiert, dass für Mitarbeiter ein Redeverbot zu den Vorfällen im Werk ausgegeben worden sei.

Er unterliege der Verschwiegenheitspflicht und bestätige daher gar nichts, sagt MAN-Arbeiterbetriebsrat Erich Schwarz: "Es hat keine Kündigungen gegeben, sondern nur drei einvernehmliche Vertragsauflösungen aus persönlichen Gründen. Wir sind ein Betrieb mit mehr als 2000 Mitarbeitern, da passiert täglich etwas." Braunes Gedankengut habe bei MAN jedenfalls nichts verloren. Schwarz: "Wir bauen die besten Lkw und stellen Personal ein." Das sei am Ende wesentlich.

Trainer bei Sportverein

Einer der drei nun ehemaligen MAN-Mitarbeiter ist Trainer in einem Sportverein im Großraum Steyr. Er informierte seinen Obmann bereits gestern darüber, dass er seinen Job verloren habe.

"Ich habe ihm geraten, den Beruf nicht aufzugeben, weil es wie ein Eingeständnis wirkt", sagt der Obmann des Vereins im Gespräch mit der Steyrer Zeitung, "bei uns im Verein hat es aber auch keinerlei Anhaltspunkte in diese Richtung gegeben. Wir sind zufrieden mit ihm." Mehr wolle er nicht kommentieren, am kommenden Montag gebe es aber eine Vorstandssitzung, bei der auch dieser Vorfall Thema sein werde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema