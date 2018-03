"Hinterholz 8" in Wald von Nußbach

NUSSBACH. Das Grundbuch führt eine Baufläche an. Kein Mensch hat Wolfgang Wiesauer gesagt, dass das Gartenhaus, das er kaufte, illegal im Wald steht. Jetzt bekam er den Abbruchbescheid.

Lange Zeit war das Holzhaus mit eigener Hausnummer der Gemeinde kein Dorn im Auge. Jetzt muss es weg. Bild: feh

Der Romanautor Wolfgang Wiesauer fühlt sich an die Tragikomödie "Hinterholz 8" erinnert, in dem Hauptdarsteller Roland Düringer ein Haus im Grünen erwirbt, von dem sich erst später herausstellt, dass es über der Pestgrube gebaut wurde. Der Fall mit seinem Waldstück und der Hütte darauf flimmert nicht über die Kinoleinwand, sondern spielt in Echtzeit. 2004 hat Wiesauer die Rasenfläche mitten im Wald samt Holzhütte gekauft. Im Grundbuch ist "Baufläche (begrünt)" angeführt und das Holzhäuschen hatte von der Gemeinde die Wohnadresse "Wimberg 75" bekommen. "Wer ahnt da, dass etwas nicht stimmt?", fragt Wiesauer.

1986 erließ die Gemeinde einen Flächenwidmungsplan und widmete die Parzelle zu Grünland. In der Holzhütte, so gaben Nachbarn an, wurde trotzdem vom damaligen Besitzer unter Beisein des damaligen Bürgermeisters weiter gerne gefeiert. Noch im Jahr 2006 genehmigte die Gemeinde Wiesauer nach einer feuerpolizeilichen Beschau die Benützung der Hütte, wenn er einen "6 kg tragbaren Feuerlöscher" anschafft.

Wegen der Duldung "eines Heustadels" wurde vor zwei Jahren Altbürgermeister Leo Sudesch (VP) wegen Amtsmissbrauchs am Landesgericht Steyr zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt. Dessen Nachfolger Gerhard Gebeshuber (VP) lehnt jetzt eine nachträgliche Bewilligung ab, womit der Abriss der Hütte bevorsteht: "Mein Vorgänger handelte sich mit einer kulanten Haltung eine Verurteilung ein." Wiesauer, der 130.000 Euro Schaden davonträgt, blitzte nun auch mit einer Amtshaftungsklage gegen die Republik ab. Wiesauer: "Die Republik verwies auf eine Verjährung, die darauf fußt, dass am Gemeindeamt über Jahre das Gesetz nicht befolgt wurde."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema