Heuer glühten beim Seifenkistenrennen die Pflastersteine und die Bremsen

Schikane, Steilhang, Zielgarade - Rallyefahrer Seppi Stigler war im Seifenkistl unschlagbar.

Punktgenauer konnte man die enge Schikane am Pfarrberg nicht nehmen: Ulrich Maier im roten, fast schon zu breiten HTL-Flitzer. Bild: Winterleitner

Steyr. „Wir sind wirklich absolut am Limit. Mehr geht einfach nicht mehr“, sagte Rennchef Othmar Riepl vom Club 41 Styria bereits unmittelbar vor der zweiten Auflage des Steyrer Charity-Seifenkistenrennens. 30 Starter waren das selbst gesetzte Limit gewesen, 36 wagemutige Piloten hatten dann letztlich die rasante Strecke in Angriff genommen. Das brachte die Organisatoren vor, während und auch nach dem Bewerb ordentlich ins Schwitzen.

Dem standen die Fahrer in ihren teils tollkühnen, selbstgebauten Gefährten um nichts nach. Einerseits glühten bei Temperaturen um die 30 Grad die Pflastersteine in der Steyrer Altstadt, anderseits trieb auch die nicht ungefährliche Strecke manchem Fahrer die Schweißperlen auf die Stirn. Der Start war heuer zur Stadtpfarrkirche hinauf verlegt worden, danach wurden die Gefährte von einer Schikane am Pfarrberg gebremst, ehe es via Steilkurve zum Ziel vor dem Rathaus ging.

Schon bei der ersten Schikane waren optimale Driftkünste und starke Bremsen gefragt. „Da komme ich nie durch“, wusste Notar Christian Grumböck bereits vor dem Start zum ersten Durchgang und sollte mit dieser Analyse auch recht behalten. Glück hatte Ulrich Maier, den es mit dem HTL-Boliden im Ziel beinahe überschlagen hätte. Auch am Gefährt von Club 41 Spittal hatte sich am Ende ein Rad gelockert. Begeistert von der neuen Strecke war hingegen der spätere Sieger Seppi Stigler: „Heuer war es deutlich schneller, daher auch lustiger zu fahren“, sagte der Steyrer Rallyefahrer, „außerdem hat so ein Seifenkistl nur ein Pedal, da kann man nichts verwechseln.“

Ex-Miss im Seifenkistl

Mit einer Zeit von 1:00,66 gewann Stigler 1,33 Sekunden vor Sebastian Blaha, 0,1 Sekunden dahinter wurde Walter Pfaffenhuemer Dritter. Die Damenwertung ging in 1:05,95 an Ex-Miss Nicole Kern.

Rundum zufrieden war das Veranstalterteam um die Präsidenten Jürgen Gruber (Round Table 7) und Hannes Schlager (Club 41 Steyr): „Es war ein kurzweiliges Rennen“, sagte Schlager, „und da wir heuer endlich auch schönes Wetter hatten, war der Besuch auch sehr gut.“ Der Erlös dieses Charity-Seifenkistenrennens geht übrigens an Licht ins Dunkel.

Video: Bereits zum zweiten Mal fand in der Alstadt von Steyr ein Seifenkistenrennen statt. War die Veranstaltung im Vorjahr noch verregnet, konnte diesmal bei strahlendem Sonnenschein durch die engen Gassen gebraust werden.

