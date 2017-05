Heftige rot-weiße Sturmböen

STEYR. Kalsdorf brachte mit Glück ein 1:1 gegen Vorwärts ins Trockene.

Fußballkünstler Efendioglu. Vor dem Tor hatte er dieses Mal Pech. Bild: MOSER

Die 700 Fans auf der Tribüne erlebten beim Duell der Tabellennachbarn in der Regionalliga Mitte eine wetterfühlige Vorwärts-Elf. Von einer Minute auf die andere legte an dem heißen Frühsommertag der Wind los, die Böen wirbelten den Staub auf und der Orkan beutelte die Baumwipfel. Auch Vorwärts – nach dem Führungstreffer von Phillip Zuna in der 8. Minute gegen Kalsdorf im Hintertreffen – zog nach Wiederbeginn schlagartig einen Sturmlauf gegen den Sechzehner der Gäste auf.

Über weite Strecken wurde der Rasen auf der Spielhälfte der Rot-Weißen geschont. Das Match spielte sich nur noch jenseits der Mittellinie vor dem Kasten von Gäste-Goalie Philipp Fraiss ab. Der musste in der 65. Minute schließlich den Ball aus den Maschen fischen, nachdem Nicolas Wimmer eine Freistoßflanke von Patric Bilic mit dem Kopf zum verdienten Ausgleich verwertete. Dass das 1:1 auch schon der Endstand sein sollte, vermochte niemand zu dem Zeitpunkt zu ahnen. Die Vorwärts drückte weiter. Yusuf Efendioglu überhob Goalie Fraiss gekonnt, aber ein Verteidiger putzte auf der Linie noch aus (82.). In der 89. Minute köpfelte Wimmer einen Eckball an die Stange. Fazit: Vorwärts bleibt Tabellensechster.

