Haus am Ennsufer brannte in der Silvesternacht ab

STEYR. Schwieriger Einsatz für die Steyrer Feuerwehr: Baumstämme versperrten die Zufahrt zum Gebäude am Rande des Münichholzerwaldes.

Vom leerstehenden Gebäude am Ennsufer blieben nur Mauerreste stehen. Bild:

Nach einem Brand in der Silvesternacht blieben von einem leerstehenden Haus im Stadtteil Münichholz nur noch Mauerreste stehen. Das Feuer in dem am Rande des Münichholzerwaldes direkt am Ennsufer gegenüber dem Alten Wirtschaftshof befindlichen Gebäudes war kurz vor dem Jahreswechsel gegen 22.45 Uhr ausgebrochen.

„Das Haus war bereits in Vollbrand, als wir eingetroffen sind“, schildert Markus Mekina, Kommandant des Löschzuges 5 der Steyrer Feuerwehr den Einsatz, „da war die Hälfte des Gebäudes schon vernichtet.“ Die Brandbekämpfung durch 35 Kameraden von zwei Löschzügen sei dadurch erschwert worden, dass nach Holzschlägerungsarbeiten im Wald die Zufahrt zum Haus durch Baumstämme versperrt war. Die Ermittler gehen nach einer erste Besichtigung der Brandruine von Brandstiftung aus. Anfangs war ein Feuerwerkskörper als Ursache vermutet worden.

