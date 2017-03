Grün-Weiß Micheldorf hält den Ball betont flach

MICHELDORF. Auswärts gegen den Vorletzten WSC Hertha wären die Kremstaler mit einem Punkt hoch zufrieden.

Gegen den WSC Hertha tritt Grün-Weiß Micheldorf zum Start der OÖ-Liga-Frühjahrssaison an. In dem Spiel, das morgen, Samstag, 11. März, in Wels ausgetragen wird, wären die Kremstaler schon mit einem Punkt zufrieden. Bei der Hertha, aktuell Vorletzter in der Tabelle, wurde den Winter über nämlich groß investiert. "Für mich sind die Welser der erste Anwärter auf das beste Frühjahrsteam", sagt auch Jürgen Huemer, Micheldorfs sportlicher Leiter.

Auch in Micheldorf ist es den Winter über zu personellen Veränderungen gekommen. Betroffen ist die Defensive. Uli Keck verbringt ein Auslandssemester in den USA. Stefan Schmidthaler ist aus beruflichen Gründen zu seinem Stammverein, dem SV Molln, zurückgekehrt. Geschlossen werden soll die Lücke von drei Neuerwerbungen. Philipp Groß, Mario Biljesko und Maximilian Pilz. Andreas Helmberger kehrt nach einer Leistenoperation wieder zurück ins Team.

In den Testspielen hat Micheldorf nicht sonderlich überzeugend agiert. Lediglich das Spiel gegen St. Peter konnte gewonnen werden. Huemer: "Und auch beim 2:2 gegen St. Florian haben wir ganz gut gespielt." Insgesamt müsse aber eine deutliche Leistungssteigerung her. Zuletzt hatte es ein 1:3 gegen den SC Liezen gesetzt. Micheldorf hat als Siebenter der Tabelle überwintert. Oedt und Gmunden halten auf den Rängen fünf und sechs bei 23 Punkten. Die Spitze der Tabelle hat mit deutlichem Abstand Vöcklamarkt inne. Das Spiel in Wels wird um 15 Uhr angepfiffen.

