Große Bühne für die kleinen Fußballer: Steyrer Hallencup bietet Profi-Flair

STEYR, SANKT ULRICH. Am Jako-Nachwuchsturnier des USV St. Ulrich nehmen heuer 60 Mannschaften teil.

An diesem Wochenende sind die Spieler von der U8 bis zur U13 in der Stadthalle Steyr im Einsatz. Bild: Privat

Wenn am kommenden Wochenende die zweite Auflage des Jako-Hallenfußball-Nachwuchscups in der Stadthalle Steyr startet, dürfen sich die kleinen Talente wieder wie ihre großen Vorbilder auf der internationalen Bühne fühlen: Es gibt für die Kinder einen eigenen VIP-Club, professionelle physiotherapeutische Betreuung durch Harald Beidl und sein "Move you"-Team, Torschusswand und Wuzzeltisch sowie erfrischende Getränke und Obst für die jungen Sportler.

"Wir haben uns wieder sehr bemüht, ein ansprechendes Umfeld zum Wohlfühlen zu schaffen", sagt Turnier-Organisator Alexander Kubizek, der mit seinem fußballbegeisterten Team des USV St. Ulrich den Nachwuchsfußballern ein ganz besonderes Erlebnis bereiten will: "Sie dürfen sich wie auf einer großen Bühne fühlen, wie man sie eigentlich nur von Turnieren mit Fußballprofis kennt."

Drei Turniertage

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr mit 42 Mannschaft wurde das Starterfeld heuer auf 60 Teams, dafür aber an drei Spieltagen, ausgedehnt. "Es werden heuer 54 Nachwuchs- und sechs Damenteams mit dabei sein", erklärt Kubizek, "wir starten am Samstag mit den Turnieren von U8, U10 und U12, am Sonntag folgen U9, U11 und U13, und am Sonntag, 4. Februar wird der Jako-Hallenfußballcup mit den Spielen der U14 und dem Damenturnier abgeschlossen."

Gespielt wird auch heuer wieder mit einem Futsalball, um technikorientiertes Spiel zu forcieren. Kubizek: "Bereits bei der Anmeldung hat daher jede Mannschaft einen Trainingsball von Jako als Startpreis erhalten, um sich auch entsprechend auf das Turnier vorbereiten zu können." Und natürlich gebe es auch für jedes Team nach dem Turnier noch einen Sachpreis.

Der Jako-Nachwuchscup wartet aber auch mit Neuerungen auf: So wird das Turnier von der U8 bis zur U13 erstmals in je zwei Vierergruppen, anschließender KO-Phase, Platzierungs- und Finalspielen ausgetragen.

Golden-Goal-Regel

Und ab der KO-Phase wird es auch kein Unentschieden mehr geben: "Wir haben heuer die Golden-Goal-Regel neu eingeführt", sagt Kubizek, "dabei muss bei unentschiedenem Spielstand jede Minute ein Spieler das Parkett verlassen, bis es einen Sieger gibt." Dies sei gerechter und spannender als ein Siebenmeter-Schießen. Überaus interessant dürfte vor allem das Kräftemessen beim U13-Turnier werden: An diesem nimmt auch die U14-Oberösterreich-Auswahl der Mädchen teil. Die Truppe von Trainer Christian Sterrer, der mit Miriam Sterrer und Elisa Vorauer von USV St. Ulrich sowie Helena Reininger von Union Wolfern auch drei Spielerinnen mit Steyr-Bezug angehören, gilt sogar als Favorit auf den Turniersieg.

Jako Hallenfußball-Nachwuchscup powered by Teamsport Steyr: Samstag, 20. Jänner, Sonntag, 21. Jänner, Stadthalle Steyr. Sämtliche Infos zum Turnier: www.jakonachwuchscup.at

Mehr zum Thema