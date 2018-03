Glaubenskrise der Medien

SANKT ULRICH BEI STEYR. Internet nagt am Werbegeld von Zeitungen und Sendern, Volkszorn prangert die "Lügenpresse" an. KFB dachte über die Folgen nach.

Der Erdball dreht sich so schnell und die Flut an Neuigkeiten überschwemmt alle, dass sich die Menschen zusehends in ihren eigenen vier Wänden und Gärten verkriechen. Gute Lust zum Rückzug aus der Welt könnten auch die Medienhäuser haben: Zeitungen ebenso wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen werden "in die Zange genommen", sagte OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer bei einem Themenabend der Katholischen Frauenbewegung (KFB) am Dienstagabend im Gasthof Mayr: Auf der einen Seite verzehren große Internetkonzerne immer mehr vom Werbekuchen, auf der anderen Seite haben soziale Medien und Plattformen im Web längst die Wahrheit gepachtet.

"Der Unterschied ist, dass hier kein Journalismus geschieht", sagte die Präsidentin des OÖ. Presseklubs und Chefredakteurin der "Welt der Frauen" Christine Haiden. Was Mandlbauer plakativ als "Bassena" bezeichnete, wobei der zudem anonyme digitalen Gangtratsch, Gerüchte, Vorurteile und Verleumdungen, aber keine belegbaren Fakten verbreiten würde. Für die Demokratie sei daher eine unabhängige Presse, die Vorgänge in der Politik durchleuchtet und jeweilige Machthaber kontrolliert, unverzichtbar. "Diktatoren gehen immer auf den Journalismus los", sagte Haiden. Für Mandlbauer ist es unerlässlich, dass die seriösen Berichterstatter mit ihren Inhalten auf die Smartphones der Jungen kommen: "Das ist nicht nur für die Medien die Zukunftsfrage."

