Gemeinde zahlt bis Sommer die Nachmittagsbetreuung

KREMSMÜNSTER. Kremsmünster reagierte auf die Abmeldeflut in den Kindergärten.

Für die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten müssen mindestens zehn Kinder angemeldet sein, damit eine Gruppe zustande kommt. Bild: colourbox

"Das war ein guter Tag für Kremsmünsters Kinder", sagt Vizebürgermeister Christian Kienast (SP). Auf Antrag seiner Fraktion beschloss der Gemeinderat nach einigen Diskussionen mehrheitlich, bis Sommer die Kosten für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten zu übernehmen. Selbst die bereits seit 1. Februar eingehobenen Gebühren – 42 bis 110 Euro pro Kind – werden den Eltern rückerstattet.

In vier der fünf Caritas-Kindergärten wird nach der Abmeldeflut zu Jahresbeginn aktuell je eine Nachmittagsgruppe geführt: Von den rund 100 Nachmittagskindern wurde etwa ein Drittel abgemeldet. Aus Spargründen auf Kinder zu vergessen, sei nicht sozial, kritisiert Kienast: "Ein Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung. Zum Glück haben viele Gemeinderäte diesen Weitblick bewiesen."

Man sei sich fraktionsübergreifend einig, dass Gebühren durchaus gerechtfertig sind, sagt Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP), der für den SP-Antrag stimmte: "Aber man muss sich genau anschauen, wie man das macht." Denn in Kremsmünster werde nur an vier Tagen die Nachmittagsbetreuung angeboten, zudem ende diese bereits spätestens um 16 Uhr. Die Elternbeiträge seien aber gleich wie in Städten, die fünf Tage bis 17 Uhr anbieten. Die Gemeinde dürfte dieser Beschluss rund 20.000 Euro kosten, exakte Zahlen liegen noch nicht vor. Folgen hat die kostenpflichtige Nachmittagsbetreuung auch auf Kindergärtnerinnen: Einige mussten bereits ihre Stunden reduzieren.

In der Bezirkshauptstadt Kirchdorf stellt sich die Situation ähnlich dramatisch dar: Mehr als ein Drittel der Kinder wurde von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet. "Einige Pädagoginnen mussten ihre Stunden reduzieren", sagt Vizebürgermeisterin Vera Pramberger (SP). Diese Maßnahme treffe Familien und Frauen. "Wir hoffen auf die Einsicht des Landes und die Evaluierung der Gebührenverordnung." Am Donnerstag werde der Gemeinderat nun eine Resolution ans Land beschließen.

