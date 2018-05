Geistreich, aber kein Alkohol in "Ansprech-Bar"

STEYR, AMSTETTEN, TERNBERG. Bei der "langen Kirchennacht" kamen Pfarren bei Kunst, Musik und Theater auch mit Fernstehenden ins Gespräch.

Für ein biblisches Schattentheater in der Amstettner Herz-Jesu-Pfarre kochten Migranten für ein vielfältiges Buffet mit Spezialitäten aus ihrer Heimat auf. Bild:

Das Wochenende war noch jung, aber der nächtliche Streifzug führte am Freitagabend einmal nicht in Pubs und Bars, sondern zu Gesprächen über den Sinn des Lebens und bestenfalls zu einer Begegnung mit Gott. Aber so hoch lag die Zielsetzung der "langen Nacht der Kirchen" für die Pfarren sechs christlicher Konfessionen gar nicht, es reichte schon, die Leute zu ermuntern, auf einen Sprung in einem Gotteshaus vorbeizuschauen.

Die Katholische Jugend in Steyr und Ternberg mixten für ihre "Ansprech-Bars" Cocktails mit viel Geschmack und ohne Alkohol. Da kam man auf dem Gehsteig oder vor der Steyrer Marienkirche automatisch miteinander ins Gespräch. Für Bildungshungrige und Wissbegierige wurde in der Stadt ein Rundgang organisiert, der zu den Spuren von Elsa Feur, Barbara Köberer und Margarethe Urkauf führte, drei Frauen, die in der Reformationszeit mutig für mehr Gerechtigkeit und Menschlichkeit auftraten und trotzdem weitgehend unbekannt sind. Ein Kristallisationspunkt einer jeder "Kirchennacht" ist die Stadtpfarrkirche, in der der Veranstaltungsreigen auch am frühen Abend mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet wurde. Dieses Mal ließ sich die Stadtpfarre etwas Besonderes für die Kinder einfallen. Die obligate Führung hinauf zum Glockengestühl und das Türmerzimmer des gotischen Münsters wurde in der Wortwahl und in den Geschichten eigens auf die Altersgruppe der Mädchen und Buben ausgerichtet.

In Ternberg durften die Besucher im Pfarrheim ihre eigene Kreativität ausleben. Mit bunten Steinen wurde ein "Mandala", ein im Hinduismus und Buddhismus gebräuchliches Ornament, ausgelegt.

Zeitgenössische Kunst provozierte in der Amstettner Pfarre Sankt Marien die Besucher zu Gedanken über die heile Welt und die Gewalt von Diktatoren und Terroristen, die die Menschenwürde mit Füßen treten. Die Skulptur eines vergitterten Gesichtes von Edith Edlinger verliert man nicht mehr aus dem Blick, genauso haben sich die Klanginstallationen des bekannten Amstettner Percussionisten Georg Edlinger in den Gehörgängen fest gegraben.

Den schönen Seiten des Lebens zugetan war eine Verkostung im Ternberger Kirchturm, wo Messwein und andere gute Tropfen mundeten.

