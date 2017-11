Ganze Mannschaft bei Stammzellentest

STEYR. Nach Ligaspiel in Wolfsberg lassen sich Vorwärts-Spieler als Spender erfassen.

Mögliche Lebensretter: SK Vorwärts Bild:

Einen Tropfen Blut gibt jeder Vorwärts-Spieler morgen, Samstag, zwischen 9 und 14 Uhr in der Neuen Mittelschule in Haidershofen. Der ASV Behamberg-Haidershofen führt zum 70-Jahr-Jubiläum mit dem Verein "Geben für Leben" eine Typisierung als mögliche Stammzellenspender durch. Über eine weltweite Spenderdatei kann das Leben todkranker Patienten gerettet werden. Die Fußballer des SK Vorwärts wollen mit ihrer Teilnahme möglichst viele Freiwillige anspornen, sich ebenfalls bei der sieben Minuten dauernden Untersuchung erfassen zu lassen.

Am Abend davor, im Regionalligaspiel bei den Amateuren des Wolfsberger AC, will die Elf von Trainer Gerald Scheiblehner nicht zur Ader gelassen werden. "Dass die Amateure aus Wolfsberg gefährlich sind, haben sie im Hinspiel bewiesen, als sie als 1:0-Sieger in der Life Radio Arena vom Platz gegangen sind", weiß Präsident Reinhard Schlager. Zumindest ein Punkt ist bei aller Hochachtung des Gegners das Ziel von Scheiblehner, laufen wird die Mannschaft freilich wieder für drei Zähler. Anpfiff in der Lavanttal-Arena ist um 19 Uhr.

Mit einer Begegnung mit einem Verein aus der Steiermark geht dann die verlängerte Herbstsaison zu Ende: Am 11. November trifft Vorwärts im Schlagerspiel auf Gleisdorf.

