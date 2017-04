Gaflenz kämpft, läuft, spielt gut und verliert trotzdem

ARDAGGER, SANKT PETER, GAFLENZ. Für die Oberösterreicher am Tabellenende der NÖ. Landesliga setzte es wieder eine dumme 1:2-Niederlage.

Wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu: Der ASK Kottingbrunn hatte bei Tabellenschlusslicht Gaflenz wenig zu melden, wurde nahezu von einer sehr spielfreudigen Elf überrannt und bekam im Gegenzug die Tore fast wie auf dem Wühltisch geschenkt: Der SV Gaflenz hätte schon turmhoch führen müssen, als der sehr gut spielende Bert Teufl in einer Billig-Aktion in der 39. Minute vom Ball getroffen wurde. Schiedsrichter Daubek sah ein Handspiel und gab Freistoß. Der zweifelhafte Pfiff beschäftigte die Gaflenzer Abwehr gedanklich zu sehr, sodass sie auf den Kottingbrunner Abwehrspieler Patrick Baumeister völlig vergaß, der nach dem schlimmen Stellungsfehler unbehindert zum 0:1 einköpfen konnte. Beim 0:2 in der 50. Minute vertändelte die Gaflenzer Abwehr den Ball, bis ihn sich Nikola Ivic schnappte und in die Maschen beförderte. Der SV Gaflenz ließ sich durch das Missgeschick nicht entmutigen, rackerte und kämpfte. In der 57. Minute hämmerte Juraj Halenar einen Freistoß ins Gästegehäuse, ein zweites Mal wollte an dem Nachmittag aber der Ball nicht mehr über die Linie. Fazit: Ein Sturmlauf des SV Gaflenz, der bei der nicht mehr zu verhindernden 1:2-Heimniederlage unbelohnt blieb. Obmann Günther Kellnreitner gab nach dem Schlusspfiff trotzdem die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht auf: "Jeder sieht, wie die Mannschaft kämpft, läuft und spielt."

Drei Tabellenplätze kostete die 0:2-Heimniederlage St. Peter in der Au gegen Spratzern, der Tabellenkeller ist trotzdem noch weit weg. Mit einem 0:0 in Stripfing festigte der SCU Ardagger seine Position als Tabellensechster im oberen Mittelfeld der Liga.

