Gaflenz gewann das Derby

GAFLENZ. Der Angriff der Oberösterreicher in der NÖ. Landesliga ist derzeit eine Torfabrik: Das bekam der UFC St. Peter/Au mit 1:4 zu spüren.

4:1-Derbysieg: Die Partie gegen St. Peter war enger als das Resultat. Bild:

Läge nicht Ertl dazwischen, dann wären Gaflenz und Sankt Peter in der Au auch noch Nachbargemeinden. Die fußballerische Begegnung der Mostviertler mit den Oberösterreichern hatte aber auch noch andere Brisanz als der Lokalstolz. Beide Mannschaften, die in der vergangenen Saison mit Mühe den Klassenerhalt schafften, treten jetzt so auf, als hätten sie nie etwas mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt.

In der "Söcki-Bär"-Arena in Gaflenz spiegelt sich das in einer Aufbruchsstimmung wider. Es regnete in Strömen, trotzdem bevölkerten 400 Zuseher die Tribüne und schon in der 3. Minute halsten einander die Gaflenz-Spieler in einer Menschentraube: Das Spiel war noch jung, und schon hatte Kevin Halbmayr eine Flanke von Unterbuchschachner zur 1:0-Führung verwertet. Gaflenz weiter am Drücker: In der 16. Minute säbelte die St. Peterer Abwehr Halbmayr im Strafraum nieder, Goalgetter Juraj Halenar drückte den Ball nach pariertem Elfmeter im Nachschuss zum 2:0 über die Linie.

St. Peter wurde daraufhin wach. Die Folge der Gegenoffensive: Stefan Gröbl verkürzte nach einer Eckballserie auf 1:2 (29.). Aber während der Sturm- und Drangphase der Gäste zog Halbmayr bei einem Entlastungsangriff vom Sechzehner ab und traf genau. Das 3:1 (37.) noch vor der Pause war die Vorentscheidung. Kapitän Stangl stellte nach Eckball in der 57. Minute den 4:1-Endstand her.

