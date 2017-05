Gaflenz: Die Aufholjagd geht munter weiter

GAFLENZ, SANKT PETER, ARDAGGER. Im Derby gegen St. Peter siegte die Kogler-Elf 1:0.

Das Derby war heiß umkämpft. Gaflenz besiegte St. Peter mit 1:0. Bild: Moser

Der SV Gaflenz arbeitet in der nö. Landesliga weiter am Projekt Klassenerhalt. Am Ende der Herbstmeisterschaft noch heillos zurück, legt die Truppe rund um Trainer Stefan Kogler gegen Ende der Meisterschaft eine grandiose Serie hin. Jetzt wieder: Auswärts im Grenzland-Derby gegen St. Peter setzten sich die Oberösterreicher mit 1:0 durch. Das war der vierte Auswärtserfolg in Serie bzw. das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Das Spiel in St. Peter war zwar kein Leckerbissen. Die Mannen aus Gaflenz bewiesen aber einen enormen Siegeswillen. Weil die Verletztenliste zuletzt immer länger geworden war, streifte diesmal auch Trainer Kogler den gelbschwarzen Dress über – und lieferte nach zweijähriger Rasenabstinenz ein gelungenes Comeback ab.

Bereits nach einer Viertelstunde waren die Gäste in Führung gegangen. Toni Dukic zirkelte einen Freistoß ins St. Peterer Tor. Kurz vor der Pause verhindert Gaflenz-Goalie Rafael Aistleitner den Ausgleich. Er parierte einen Elfmeter von Marco Talir.

Drei Runden vor Schluss belegt Gaflenz zwar immer noch den 15. und vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Konkurrenz schmilzt aber zusehends dahin. Langenrohr und Waidhofen/Thaya haben nur je einen Punkt Vorsprung. Der SC Zwettl als Zwölfter liegt drei Punkte vor Gaflenz.

Ardagger erspielte am Wochenende ein 1:1-Unentschieden gegen Kottingbrunn. Imran Sadriu brachte die Gastgeber noch vor der Pause in Führung. Kottingbrunn glich nach dem Wechsel aus.

