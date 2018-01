Fußball-Nachwuchscup: Jedes Tor hilft benachteiligten Kindern

STEYR, SANKT ULRICH. Am Wochenende zeigen in Steyr 48 Mannschaften ihr Können.

Rassige Duelle der Jungkicker in der Stadthalle Tabor Bild: Lechner

Die Premiere des Jako Hallenfußball Nachwuchscups hat im Vorjahr schon dermaßen eingeschlagen, dass die Veranstalter rund um Alexander Kubizek vom USV St. Ulrich das Turnier heuer gleich auf drei Spieltage und 60 Mannschaften ausgedehnt haben. Den Auftakt machen an diesem Wochenende 48 junge Teams von der U8 bis zur U13, die sich in einem professionellen Umfeld in der Stadthalle Steyr am Tabor wie richtige Topfußballer fühlen dürfen. Mit dabei ist auch die U14-Landesauswahl der Mädchen, die im U13-Bewerb zu favorisieren ist. Gespielt wird in jeder Altersgruppe in zwei Vierergruppen, einer K.o.-Phase, Platzierungs- und Finalspielen. "Wir wollen uns heuer auch sozial engagieren", sagt Kubizek, "frei nach dem Motto ,Jeder Treffer hilft‘ spenden wir für jedes erzielte Tor einen Euro an das Kinderschutzzentrum Wigwam." In diesem werden Kinder, die es im Leben nicht so gut erwischt haben, unterstützt. Spenden sind natürlich gerne gesehen.

