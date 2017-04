Für die Forsteralm soll es 300.000 Euro aus Crowdfunding schneien

GAFLENZ, WAIDHOFEN. Laut Studie der Universität Innsbruck ist Liftbetrieb sinnvoll, wenn Pisten in 72 Stunden beschneit werden können. Beschaffung der Schneekanonen ist nun Gemeinschaftsprojekt.

Die Schneekanonen auf der Forsteralm brauchen im Klimawandel dringend Verstärkung. Dann ist ein Betrieb langfristig sinnvoll, besagt die Studie. Bild: Forsteralm

Der ehemalige Präsident der Industriellenvereinigung Veit Sorger hat 10.000 Euro einbezahlt, Franz und Marion Harnoncourt (Kastner & Öhler) haben um 1000 Euro "Schneekristalle" erworben. Mit bereits 1051 "Schneebotschaftern" – mehrheitlich Normalbürger aus dem Altausseerland – hat dort die Liftgesellschaft auf dem Loser mit 751.000 Euro das Plansoll für moderne Beschneiungsanlagen schon 187 Tage vor Ablauf der Finanzierungsaktion übererfüllt.

Das Beispiel aus der Steiermark soll jetzt auf der Forsteralm zwischen Gaflenz und Waidhofen Schule machen, die mit 45.000 Eintritten eine gute Wintersaison verzeichnete. Nachdem die Lifte ein Konsortium von jeweils vier Gemeinden des Enns- und Ybbstales übernommen hat, gab nun die zur Kernfrage erhobene Studie der Universität Innsbruck vom Wirtschaftsgeographen Robert Steiger für den Weiterbetrieb grünes Licht. "Die Forsteralm ist auch im Klimawandel sinnvoll zu betreiben, wenn man Beschneiungsanlagen anschafft, die die Pisten in 72 Stunden mit Schnee versorgen können", sagt der Mostviertler Nationalrat Andreas Hanger (VP).

Land OÖ. steuert Hälfte bei

Die Finanzierung guckt man sich von den Steirern ab, ein Arbeitskreis und Gaflenz’ Bürgermeister Günther Kellnreitner (VP) laufen sich dafür die Fußsohlen ab. Für die Forsteralm sollen "Schneebotschafter" 300.000 Euro für die 1,5 Millionen Euro teuren Beschneiungsanlagen aufbringen. Landesrat Michael Strugl (VP) hat in Aussicht gestellt, dass das Land für die Hälfte der Summe aufkommt. Mit dem Land Niederösterreich verhandelt Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (VP) noch. Wer in die Forsteralm investiert, wird mit Warenleistungen belohnt. "Das System stellen wir Freitag, 28. April, um 16 Uhr bei der Talstation der Forsteralm vor", kündigt Kellnreither an.

