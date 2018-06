Frontalzusammenstoß in Sierning forderte zwei Schwerverletzte

Warum tut den keiner was gegen die Raserei, die es inzwischen auf allen Straßen, vor allem im ländlichen Raum auch im Ortsgebiet, gibt. Auf der Straße sind zu viele Wahnsinnige unterwegs, die immer wieder völlig unschuldige Autofahrer in Gefahr bringen und sie auch abschießen. WOOOOOOOO ist die Behörde? Tut endlich was.