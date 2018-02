Frau, die ihre "Liebhaber" abzockte, muss nicht ins Gefängnis

STEYR. Ihr Lebensgefährte wurde als Gewälttäter hingegen zu sieben Monate Haft verurteilt. Richter beklagte einen "Sumpf an Lügen".

Die Mutter verführte alleinstehende Herren mit Sparbuch und Bankguthaben - und die ganze Familie kassierte Bild: Wodicka

Diese Freizügigkeit muss ein Mann einmal haben: Alberto B. fuhr seine Lebensgefährtin Floretta P. zu einem Altbauern nach Ybbsitz, sie ging mit dem Landwirt ins Bett, und er filmte das ungleiche Paar mit dem Handy beim Sex. Die ganze Familie half mit, mit von der Mutter vorgegaukelten Liebesbeziehungen alleinstehende Herren mit Sparbuch und Bankguthaben abzuzocken. Wenn Floretta P. bei einem der Herren war, kassierten die Familienmitglieder die anderen in ihrer Abwesenheit für "Operationen", "Begräbnisse", "Autokäufe" und "Kinderskikurse" ab. Für die Machenschaften, darunter ein in einem Juwelierladen in St. Peter/Au begangener Diebstahl, wurden am Mittwoch bereits die 21-jährige Tochter mit drei Monaten bedingter Haft und die 56-jährige Großmutter mit neun Monaten bedingt abgeurteilt. Zwischen den Hauptangeklagten Alberto B. (46) und Floretta P. (39) wurde die Schuld hin und her geschoben. Gegen den Mann, der als Prügelgatte seine Lebensgefährtin zu den Betrügereien und Sex mit den Männern gezwungen haben soll, sagten zwei Wohnwagenbekannte aus Bayern aus. Am Polizeiposten in Windischgarsten gaben sie an, dass Alberto B. gedroht habe, sich Handlanger aus Russland zu holen, die für 10.000 Euro jeden beseitigen würden.

Für Alberto B.s Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger war die Polizei nur Werkzeug der Familie, seinen Mandanten einzutunken: "Die Polizei ist in dem Personenkreis keine Instanz", sagte er über die Denkweise traditioneller Jenischer. Lieber wolle man Streitereien innerhalb des Familienverbandes regeln, den Staat als Schlichter wolle man dabei nicht haben.

Die Familie gehört der Volksgruppe an, die eine eigene Sprache hat. Auch die Begriffe von Gewalt seien in dieser Kultur andere - "eine Ohrfeige wird traditionell nicht als Gewalt gesehen", sagte der von der Wiener Kanzlei Farid Rifaat geschickte Experte, der viele Jenische verteidigte. Für Mayr war der Prozess ein "Sumpf von Lügen", mit der Wahrheit hätte es kaum wer im Zeugenstand ernst genommen. Auch beim Respekt vor anderen Kulturen müsse österreichisches Recht gelten. Das Gericht habe sich ein Puzzle aus Fakten wie Krankenhausberichte und Vorstrafenregister selber zusammenfügen müssen, das ergeben hatte, dass Floretta P. beständig misshandelt worden sei. Fazit: Sie mit 16 Monaten bedingter Haft davon, muss 187.824 Euro zurückzahlen. Alberto B. bekam sieben Monate Gefängnis und 40.000 Euro Schadenersatzzahlung aufgebrummt. Staatsanwalt Hans-Jörg Rauch gab keine Erklärung ab - nicht rechtskräftig.

