Fladenbrot und Szenen aus der Bibel als Schattentheater

AMSTETTEN. Amstettner Pfarren bieten Gläubigen, Konfessionslosen und auf der Suche befindlichen Menschen morgen eine lange Kirchennacht.

In Amstetten St. Stephan ertönt Musik aus Irland bis Israel. Bild: Wolfgang Zarl

Glauben die Besucher an Gott, ist es schön für sie. Sie müssen aber nicht. Als Öffnung für alle Menschen, die nach dem Sinn des Lebens fragen und offen sind für einen Dialog, sperren die Pfarren auch im Bezirk Amstetten morgen, Freitag, bei der "langen Nacht der Kirchen" bis teils Mitternacht auf. Kulturveranstaltungen und Erlebnisse sollen Begegnungen möglich machen.

In Amstetten ertönt in der Pfarre St. Stephan von 20 bis 21 Uhr von der Gruppe "Roxanna" Kirchen- und Weltmusik im Kirchenraum, wobei der Bogen von irischen Songs bis zu jüdischen Klezmer-Liedern reicht. Im Klosterhof wird dann um 21 Uhr bei einer Agape auch Fladenbrot gereicht, wie es zur Zeit Jesus gegessen wurde. In der Pfarre St. Marien in Allersdorf werden von 18 bis 23.15 Uhr inmitten eines aufwühlenden Soundteppichs Bronzeskulpturen von Edith Edlinger ausgestellt. Die Erzeugung von Unruhe aus saturierter Selbstgefälligkeit gehört für die Initiatoren dabei zur Christenpflicht. Mit Licht und Schatten werden in der Herz-Jesu-Pfarre vom Don-Bosco-Heim und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB Bibelszenen auf die Leinwand geworfen. Wer will, kann den Part einer biblischen Gestalt als Schattenwerfer übernehmen. Neben dem Kulturprogramm bietet auch ein Riesenwuzler Unterhaltung, und verbrauchte Kalorien können bei einem multikulturellen Buffet des SüdFilmFestivals wieder wettgemacht werden.

Außerhalb der Bezirkshauptstadt tut sich auch einiges während der langen Kirchennacht. In Ardagger, Pfarre Stephanshart, wird die ganze Kirche zugänglich gemacht. "Ganze Kirche" meint auch das Glockengestühl, in das Besucher hinaufsteigen können und den Ton der Glocken aus nächster Nähe (schallgedämpft) hören können.

Vor verschlossenen Türen stehen abendliche Besucher auch nicht in der Basilika am Sonntagberg.

