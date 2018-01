Finale der Eishockeyliga als Nachbarschaftstreffen

AMSTETTEN, STEYR. Amstettner Wölfe treffen im Playoff auf Wels, die Steyrer Panther bekommen es mit den Linzer Oldies zu tun.

Die letzten Spiele des Grunddurchgangs der oö. Eishockey-Liga waren nur noch eine Sache für die Statistiker: Die Amstettner Wölfe hatten die Puckjäger aus Traun mit einer 13:0-Packung versehen und damit jedes Match in der Meisterschaft bislang gewonnen. "Das ist wunderschön", sagt Stürmer Philipp Fehringer, "aber mit den Playoffs beginnt wieder eine neue Zeitrechnung und man kann dafür nichts mitnehmen."

Immerhin haben die Wölfe im Playoff um den Finaleinzug den Viertplatzierten EC Winwin Wels zum Gegner und als ungeschlagener Tabellenführer bei der Best-of-three-Begegnung das Heimrecht. Für das Hinspiel wird das Bully heute um 19.45 Uhr in Amstetten eingeworfen, das Rückspiel ist am 2. Februar in Wels.

Die Steyrer Panther haben im letzten Grunddurchgangsspiel in Linz die Oldies 7:6 bezwungen – ein gutes Omen fürs Playoff: Morgen, Samstag, ist um 20.30 Uhr in Linz Spielbeginn, auf eigenem Eis treffen die Panther am 2. Februar um 19.30 Uhr auf die Linzer. Etwaige Termine für ein Entscheidungsspiel müssen nach Bedarf noch vereinbart werden. Die Wölfe sind gegen die Welser klarer Favorit, "wenngleich das Playoff immer eigene Gesetze hat", sagt Fehringer. Intakt sind die Chancen der Panther auch, sich gegen die Oldies durchzusetzen. Dann würde der Titel zwischen den Wölfen und Panthers in einem Best-of-three entschieden werden.

