Feuergefahr: Anrainer protestieren gegen Reifenlager-Ausbau

BEHAMBERG. Auch Volksanwaltschaft und der Umweltanwalt sind eingeschaltet.

Bilder wie jenes vom Brand des St. Valentiner Unternehmens Kneidinger im Jahr 2014 lösen nun auch in Ramingdorf Angst aus. Hier will die Eco-Syn GmbH ihr Reifenlager ausbauen. Bild: www.foto-kerschi.at

Dass ein Reifenlager im Behamberger Ortsteil Ramingdorf ausgebaut werden soll, treibt so manchem Anrainer den Angstschweiß auf die Stirn. Die Nachbarn befürchten für den Fall eines Brandes, dass auch ihre Häuser (oder gar sie selbst) Schaden nehmen könnten. Volksanwaltschaft und der nö. Umweltanwalt sind bereits eingeschaltet.

Nur die Schienen der Ennstalbahn trennen das Gebäude der Firma Eco-Syn von drei Wohnhäusern. Weitere vier befinden sich ebenfalls im Umfeld des Unternehmens. "Wir haben gar nicht gewusst, dass hier schon ein paar Jahre lang Reifen gelagert werden", sagt Elisabeth Niedermayr. Lediglich zwanzig Meter entfernt seien ihr Grundstück und die Reifen-Firma voneinander entfernt.

Lager wird erweitert

Aufmerksam auf die Gefahr eines großen Reifenbrandes wurde Niedermayr durch einen Zeitungsartikel. Auch auf das Feuer, das vor zwei Jahren in der St. Valentiner Firma Kneidinger gewütet hat, ist darin hingewiesen. "Reifen haben nicht viel weniger Heizwert als Heizöl", so die Ramingdorferin. Zu wissen, dass sich so eine Gefahrenquelle gleich nebenan befinde, mache Angst.

Von der Existenz des Reifenlagers erfuhren die Ramingdorf-Bewohner im Zuge einer Bauverhandlung. Eco-Syn will das Gebäude um eine Montage-Werkstätte erweitern. Auch das Lager selbst soll vergrößert werden. "Von Brandschutz war nichts zu sehen", so Niedermayr. Nicht einmal einen Feuerlöscher gäbe es.

Auch Behambergs Bürgermeister Karl-Josef Stegh spricht sich dafür aus, dass in dem Gebäude ausreichend Brandschutz installiert wird. "Da gibt es aber ohnehin gesetzliche Vorschriften", sagt er. Von Seiten der Firma habe man darüber hinaus zugesagt, eine weitere Versorgungsleitung in das Gebäude hineinzulegen. Für den Fall des Falles könne die Feuerwehr hier Löschmittel direkt ins Gebäude einbringen.

Grundsätzlich sei er sehr erfreut, dass die Firma am Standort Ramingdorf ausbaue, so Stegh weiter. Nicht zuletzt bringe das zusätzliche Arbeitsplätze.

Behördlich zuständig für den Ausbau ist die Bezirkshauptmannschaft Amstetten. Niedermayr ist soeben dabei, eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen. Termine mit Volksanwaltschaft und Umweltanwaltschaft hat sie bereits vereinbaren können. Außerdem ist sie in Kontakt mit zwei Anwälten, die vor kurzem erst in einem ähnlichen Fall in Wels aktiv geworden sind.

