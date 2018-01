Faustballerinnen bleiben in der Erfolgsspur

NUSSBACH. Nußbach ist weiterhin Bundesliga-Tabellenführer

In der Halle ist die Union Nußbach derzeit eine Macht. Bild: Weber

Die Faustballerinnen der Union Nußbach riefen vergangenes Wochenende nicht ihre beste Leistung ab. Dennoch holten sie zwei Siege und behaupteten damit die Tabellenführung in der Hallen-Bundesliga. Gegen Freistadt präsentierten sich die Kremstalerinnen fehleranfällig, die Gegnerinnen spielten couragiert. So entwickelte sich ein offenes Spiel, das Nußbach am Ende mit 3:1 ins Trockene brachte. Gegen das Tabellenschlusslicht Münzbach brannte beim klaren 3:0 nichts an. Die 15-jährige Jana Lugerbauer spielte beide Partien souverän durch und deutete ihr großes Potential an.

Am kommenden Wochenende treffen die Kremstalerinnen in zwei Schlagerspielen auf Laakirchen (2.) und Urfahr (3.).

