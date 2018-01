Falscher Gemeindemitarbeiter bestahl Pensionisten

KREMSMÜNSTER. Einen Schaden in der Höhe von 2000 Euro hat ein Trickdieb am Dienstag bei einem Pensionistenpaar in Kremsmünster verursacht. Der Unbekannte schlich in die Wohnung des Paares ein und gab sich als Gemeindemitarbeiter aus.

Das Paar, 81 und 85 Jahre alt, wurde gegen 10 Uhr Vormittag vom Täter in ihrem Wohnzimmer überrascht. Dieser war über die unversperrte Haustüre in das Einfamilienhaus gekommen. Mit der Vorgabe, er müsste die bautechnische Beschaffenheit des Hauses begutachten, ließ sich der Dieb durch sämtliche Räume im Erdgeschoss des Hauses führen. Dabei entwendete er in einem unbeobachteten Moment die im Wohnzimmer abgelegte Geldbörse samt Bargeld, Führerscheine und Zulassungsscheine des Paares, einer Bankomatkarte und diverse Berechtigungskarten, ehe er das Wohnhaus wieder verließ.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, dürften zwei weitere Männer das Haus am Vortag ausgespäht haben. Das Duo hatte sich dabei als Verkäufer von Decken ausgaben. Die betagte Frau kaufte ihnen eine Wolldecke um 300 Euro ab. Dabei dürften die Männer genau darauf geachtet haben, wo die Geldtasche der Frau abgelegt worden ist. Den Pensionisten entstand ein Schaden im Wert von 2000 Euro.

