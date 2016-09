Ex-Lehrer ist Österreichs bester Hobby-Bierbrauer

KREMSMÜNSTER. Karlheinz Meidinger aus Kremsmünster gewann zwei Staatsmeistertitel, zweimal Silber und einmal Bronze.

Biersommelier Karlheinz Meidinger analysiert mit Enkel Valentin den Aromahopfen für den nächsten Weißbiersud. Mit seiner "Valentinus-Weissen" gewann der Kremsmünsterer einen von zwei Staatsmeistertiteln. Bild: Privat

Weißbiere sind die Leidenschaft und das Steckenpferd von Karlheinz Meidinger. Bei der Staatsmeisterschaft der Hobby-Brauer schafften es gleich vier Weizen des 65-jährigen Biersommeliers und Hobby-Brauers aus Kremsmünster ins Finale der "Top 9". Mit seiner "Valentinus-Weissen", benannt nach Enkelsohn Valentin, gewann Meidinger, Rang zwei ging an die "Kremstal-Weisse", die ebenfalls aus seinem Kremstal-Bräu-Keller stammt. Damit nicht genug: Das "Disportator" des pensionierten Biologie-Lehrers holte den Titel bei den untergärigen Bockbieren, sein "1516" erhielt Silber bei den leichten Lagerbieren und in der Kategorie Gewürz-Kreativbiere gab es für den "Zirben-Rosmarin-Bock" Rang drei. Mit insgesamt fünf Top-Platzierungen setzte sich der Kremsmünsterer an die Spitze des Wettstreits von 76 Teilnehmern mit 285 eingereichten Bieren. Dass er nun Österreichs bester Hobby-Brauer sei, das hört Meidinger aber gar nicht gerne.

Kein Bier wird zwei Mal gebraut

"Das war heuer eine Sternstunde", erklärt der 65-jährige Quereinsteiger, der erst vor vier Jahren mit dem Brauen begonnen hat, "ich braue ja erstens nur für den Eigengebrauch und zweitens braue ich kein Bier ein zweites Mal. Ich verändere immer einige Parameter."

Meidinger produziert aus diesem Grund auch eine riesige Vielfalt an Bieren. Denn die Ausbeute pro Brauvorgang reicht nur für rund zwei Kisten Bier – vierzig Halbliter-Flaschen also. "Ich betreibe ja nicht einmal eine Micro-Brauerei", scherzt der Kremstaler, "das ist vielmehr eine Nano-Brauerei." Einen Teil seiner Biere trinkt er selbst mit großem Genuss – "Da verzichtet ich gerne auf jedes Bier einer Großbrauerei" Den Rest der Flaschen verteilt er an Freunde und bringt sie als Gastgeschenk bei Einladungen anstelle von Blumen oder Wein mit. Da er seine Anlage je nach Lust und Laune ein bis drei Mal pro Monat anwirft, beträgt die Jahresproduktion stolze 500 Liter.

Am 9. Oktober könnte es für Meidinger schon die nächste Auszeichnung geben: Zwei seiner Biere, die Valentinus-Weisse und der Zirben-Rosmarin-Bock, wurden für den in Rom stattfindenden European Beer Star, die erste EM der Hobby-Brauer, nominiert.

"Keine Ahnung, was dabei herauskommt", sagt Meidinger, "aber nachdem ich nach Rom einige Flaschen geschickt habe, werde ich das nach meinem Enkel Valentin benannte Weizen ausnahmsweise noch ein zweites Mal brauen."

Was viele Biertrinker übrigens nicht wissen: Laut Meidinger wird ein Bier niemals alt. Allerdings nicht, weil er es so rasch trinkt, sondern: "Hochprozentige Biere wie etwa ein Doppelbock halten jahrzehntelang – und werden dabei immer besser. So wie guter Wein."

