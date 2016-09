Es geht sichtlich etwas weiter, wenn die Politik an einem Strang zieht

STEYR. Das vereinigte Gemeinderatsteam landete beim Bus-Pulling auf dem dritten Platz. Der Sieg ging an die Sozialistische Jugend.

Das Gemeinderatsteam zeigt Einsatz, hat aber auch Spaß an der Schwerarbeit, wie SP-Bezirksgeschäftsführer Martin Hornhuber (links im Bild) beweist. Bild: Daucher

Wer sagt’s denn: Beim Bus-Pulling, das am Samstag im Rahmen des Mobilitätstages ausgetragen wurde, gingen im Team Politik Vertreter gleich mehrere Parteien gemeinsam zu Werke – und landeten auf Rang drei. An dem einen Strang, an dessen hinterem Ende ein 9,8 Tonnen schwerer Stadtbus hing, zogen die Gemeinderäte Barbara Kapeller, Rosa Hieß, Michael Hingerl (alle SPÖ), Uwe Pichler, Josef Holzer, David König (FPÖ), Florian Schauer und Thomas Schurz (ÖVP) sowie SP-Bezirksgeschäftsführer Martin Hornhuber. Bei der Aufgabe zeigten die Bürgervertreter auch mächtig Einsatz. Kapeller und Pichler gingen zuletzt sogar zu Boden, um den Bus über die Linie zu bekommen.

Der Sieg beim diesjährigen Bus-Zieh-Bewerb ging an die Sozialistische Jugend. Sie hatte den Koloss am schnellsten in Schwung bekommen. Siegerzeit: 24,89 Sekunden. Auf Rang zwei landeten die Stadtbetriebe mit einer Zeit von 29,07 Sekunden. Die Politik hatte ihre Aufgabe in 31,42 Sekunden erledigt. Hinter dem Team Van der Bellen landete Titelverteidiger Feuerwehr auf dem fünften und letzten Platz.

