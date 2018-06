Erster Neuzugang von Vorwärts Steyr

STEYR. Der SK Vorwärts Steyr bleibt vorerst auch nach dem Aufstieg in die 2. Liga seinem eingeschlagenen Weg treu. Der erste Verpflichtung für die Saison 2018/19 ist mit Alem Pasic ein junger Spieler, der aus der Region stammt.

Alem Pasic passt mit seinen 20 Jahren perfekt in das Konzept von Trainer und Sportchef Gerald Scheiblehner, der schon in den vergangenen Saisonen aus talentierten Fußballern aus der Region eine kompakte Elf geformt hatte. Der Österreicher mit slowenischen Wurzeln ist ein robuster, 1,94 Meter großer Mittelfeldspieler.

„Wir waren letzten Sommer schon mit ihm in Kontakt, jetzt hat es geklappt", sagt Scheiblehner, „Alem ist groß und kopfballstark. Er passt als junger Spieler aus der Region mit Potenzial für eine höhere Liga perfekt in unsere Vereinsphilosophie."

Seiner ersten Fußballschuhe zerriss Pasic im Nachwuchs von Bad Hall, Stein Steyr und Garsten. In den vergangenen vier Jahren war der Mittelfeldspieler beim SV Sierning aktiv. „Vorwärts ist für mich eine super Gelegenheit. Ich will meine Chance nützen und zu Einsätzen in der zweiten Liga kommen", sagt der defensive Mittelfeldspieler.

Pasic wohnt in Neuzeug, feiert Ende August seinen 21. Geburtstag und studiert an der Fachhochschule Steyr im zweiten Semester Produktionsmanagement.

