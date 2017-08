Erst die Musik, dann die guten Filme

SANKT PETER. "Kino am Schloss" präsentiert sich einmal mehr als Fest für alle Sinne: Auch kulinarisch werden die Besucher bestens versorgt.

"Die Migrantigen" Bild: Luna Film

"Kino am Schloss" geht in die nächste Runde. Diese Woche werden im St. Peterer Schlosshof wieder fünf ausgesucht gute Filme unter freiem Himmel gezeigt, darunter "La La Land" und "Der wunderbare Garten der Bella Brown". Im Vorprgramm gibt es Live-Musik aus der Region zu hören. Auch die Friends of Zoot und Bodo & the Empty Bottles sind mit von der Partie.

Der Start erfolgt am Mittwoch, 16. August, mit einer neuen, gefeierten Komödie aus Österreich. "Die Migrantigen" erzählt von zwei jungen Männern, die für eine TV-Dokumentation vorgeben, abgebrühte Kleinkriminelle mit Migrationshintergrund zu sein. Weil sie völlig ungewollt von der erfundenen Wirklichkeit eingeholt werden, handeln sich die beiden Wiener bald schon allerhand veritable Probleme ein. Doris Schretzmayr ist in der Rolle der TV-Journalistin Marlene Weizenhuber zu sehen. Die Musik zum abendlichen Kulturerlebnis beim Eröffnungsabend steuert das Duo "2Delight" bei.

Hier die Übersicht über das Programm von "Kino am Schloss 2017":

Mittwoch, 16. August: "Die Migrantigen", Musik: 2Delight

Donnerstag, 17. August: "Ein Dorf sieht schwarz", Musik Friends of Zoot

Freitag, 18. August: "Schweinskopf al dente", Musik: Overdrive

Samstag, 19. August: "La La Land", Musik: Painted Fence

Sonntag, 20. August: "Der wunderbare Garten der Bella Brown", Musik: Bodo & the Empty Bottles.

Die Filme werden jeweils ab 21 Uhr vorgeführt. Die Konzerte beginnen bereits um 19 Uhr. Auch kulinarisch werden die Besucher bestens versorgt. Vorverkaufskarten gibt es im Gemeindeamt St. Peter, in der Trafik Bähre sowie im Café Beranek. (kad)

