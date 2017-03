Erfolg im letzten Testspiel

STEYR. Beim Frühjahrsauftakt gegen Gurten muss sich Vorwärts steigern.

Nicolas Wimmer beim Kopfball Bild: Moser

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Gmunden beendet der SK Vorwärts Steyr seine Testspielserie für die am kommenden Wochenende beginnende Frühjahrssaison. Allerdings kommen die Rot-Weißen, die bereits die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt am Samstag in Gurten absolvierten, erst relativ spät auf Touren.

Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit geht es torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel haben die Gäste aus dem Salzkammergut gleich ihre beste Phase und gehen auch prompt durch einen platzierten Schuss ins lange Eck aus 18 Metern in Führung (57.). Das ist der Weckruf zur rechten Zeit für die Elf von Trainer Gerald Scheiblehner. Denn Vorwärts kommt nur fünf Minuten später zum Ausgleich. Yusuf Efendioglu trifft nach scharfem Stanglpass von Stefan Gotthartsleitner zum 1:1. Doch damit haben die Hausherren noch nicht genug. Die Rot-Weißen setzen nach und kommen in der 73. Minute zum nicht unverdienten Siegestreffer. Zunächst wird noch ein Schuss von Josip Martinovic abgeblockt, den zweiten Versuch versenkt aber Felix Hebesberger zum 2:1-Endstand (73.).

Zum Auftakt der Rückrunde der Regionalliga Mitte muss Vorwärts Steyr gleich einmal auswärts gegen einen unangenehmen Gegner ran. Gurten gilt mit den Fans im Rücken als heimstark und hat im Herbst in Steyr ein torloses Remis ertrotzt. Nun wird die Scheiblehner-Elf wohl auf Revanche aus sein. Mit einem Sieg könnte Steyr auf Rang vier vorrücken und Selbstvertrauen für den Heimschlager eine Woche später gegen Lafnitz tanken.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema