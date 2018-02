Erdäpfelnudeln als Stärkung für Olympia

MOLLN. Vor dem Abflug nach Pyeongchang tankte Snowboarder Clemens Millauer zuhause Kraft.

Millauer mit Opa und Oma: Wenn er heimkommt, gibt's Erdäpfelnudeln. Bild: Jack Haijes

Den Zungenbrecher "Insaeng eun aleumdabda" beherrscht Clemens Millauer schon wie die Tricks und Sprünge über die Rampen im Slopestyle und Big Air der Snowboarder. Er will sein Lebensmotto: "Das Leben ist schön" auch auf Koreanisch in die Mikrofone sagen. In Pyeongchang brettelt der 23-jährige Mollner unbekümmert mit seinem Board auf die Schanzen zu. Nach dem 16. Platz bei der WM 2017 in der Sierra Nevada drängt ihn niemand zu einem Favoritensieg, wenngleich ihn Vater Leopold und Bruder Benedikt nach Korea begleiten. Weshalb es gestern nur ein halber Abschied von der Familie in Molln war.

OÖN: Wie oft sehen Sie Ihre Eltern angesichts des Rennzirkus?

Millauer: Alle zwei Wochen reicht es für einen Tag. Im Sommer, wenn wir in Japan und Australien trainieren, bin ich monatelang weg.

Ist es immer schön, heimzukommen?

Molln ist mein Heimatort, wo ich aufgewachsen bin. Doch ich wollte immer schon hinaus, die Welt erobern, nicht hier im Tal bleiben. Ich bin gerne in den Bergen, in richtig großen Bergen, dort fühle ich mich wohl, nicht in Städten. Molln und mein Elternhaus sind für mich Heimat, relaxen, nichts tun, entspannen, keiner will was, das ist angenehm. Es ist ein Ruheplatz.

Jetzt geht es weit fort nach Südkorea zu den Olympischen Spielen. Welche Erwartungen nehmen Sie mit im Gepäck?

Seit zwei Jahren habe ich das Ziel Olympia im Visier. Im Winter trainiere ich viel in Flachauwinkl im Absolutpark. Hier treffen sich viele Snowboarder zum Training, auch meine Freundin Anna trainiert dort. In Kreischberg, Gemeinde Murau, wurde im Dezember ein Landebag errichtet. Die Japaner, Amerikaner und Kanadier besitzen schon seit Jahren einen solchen. Um an die Weltspitze heranzukommen, war für uns diese neue Trainingsmöglichkeit, die das Verletzungsrisiko minimiert, ganz wichtig. Die Tage vor Weihnachten wurde der Airbag von einer kanadischen Firma aufgebaut, wo mein Trainer und ich fleißig mitgeholfen haben. Am 27. Dezember durften wir das erste Mal springen. Es war ein Weihnachtsgeschenk von der Skiregion Kreischberg, Sponsoren und dem ÖSV.

Welche Platzierung haben Sie im Auge?

Die Qualifikation fürs Finale ist immer das Schwierigste, weil hier der meiste Druck ist. 40 Teilnehmer starten in zwei Heats. Es ist auch ein bisschen eine Glückssache, in welchem Heat man startet, mit welchen Athleten man sich messen muss. Die jeweils besten fünf kommen ins Finale. Das zu schaffen, wäre für mich super.

An welchem Sprung arbeiten Sie gerade am meisten?

Switch Backside Triple 1620. Switch – verkehrt anfahren, Backside – mit dem Rücken zur Landung, Triple – dreimal über Kopf, 1620 – viereinhalb mal eine Umdrehung um die eigene Achse, das ist die Anzahl der Rotationen.

Worauf freuen Sie sich, wenn Sie wieder nach Hause kommen?

Erdäpfelnudeln von der Oma. Mein Opa erinnert sie, dass sie eh welche macht, wenn ich komme.

