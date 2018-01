Engel errichtet Lehrwerkstätten in Dietach und St. Valentin

SANKT VALENTIN, DIETACH. Der Spritzgießmaschinenbauer bildet einen beträchtlichen Teil seiner Mitarbeiter selbst aus – ab Herbst noch intensiver.

Lehrling bei Engel Bild: privat

Der Spritzgießmaschinenbauer Engel kommt seinen künftigen Lehrlingen einen großen Schritt entgegen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Um auch Jugendlichen aus dem Großraum Steyr/St. Valentin eine Ausbildung zu ermöglichen, werden an den Standorten St. Valentin und Dietach zwei neue Lehrwerkstätten eingerichtet. Ab September sollen zusätzliche Lehrlinge aufgenommen werden.

"Das Interesse von jungen Leuten, bei uns eine Lehre zu machen, ist groß", sagt Werner Wurm, der der Lehrlingsausbildung bei Engel weltweit vorsteht. Der lange Anfahrtsweg zum Firmen-Stammwerk nach Schwertberg habe sich aber in gar nicht wenigen Fällen als hinderlich erwiesen. Mit den beiden neuen Lehrwerkstätten werde man dieses Problem deutlich verkleinern können.

Acht technische Lehrberufe

Die Lehrlinge an den Standorten Dietach und St. Valentin bekommen ein eigenes Ausbildungsteam zur Seite gestellt.

Bei Engel können insgesamt acht technische Berufe erlernt werden. Den Schwerpunkt bilden Mechatronik und Zerspanungstechnik. Dem neuen Konzept zu Folge soll das Großmaschinenwerk in St. Valentin zum Ausbildungszentrum für Zerspanungstechniker werden. In Dietach, wo Engel Roboter und Automatisierungssysteme produziert, legt man den Fokus auf Mechatronik und Robotik.

Bei den weiteren Berufen, die bei Engel erlernt werden können, handelt es sich um Kunststofftechnik, Maschinenbautechnik, Werkstofftechnik, Betriebslogistik, Konstruktion und Informationstechnologie.

Bei Engel verfolgt man die Strategie, die Lehrlinge nach dem Abschluss selbst in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. "Bei einer Übernahmequote von 98 Prozent trägt die Ausbildung im eigenen Haus auch wesentlich dazu bei, dass wir ausreichend Fachkräfte beschäftigen können", so Johannes Höflinger. Er ist für die Lehrlinge in den österreichischen Engel-Werken zuständig. Er möchte verstärkt auch junge Frauen als Lehrlinge gewinnen. Die Scheu der Mädchen vor technischen Berufen falle auch immer mehr ab.

Um jungen Mitarbeiter noch besser auf ihre spätere Tätigkeit vorzubereiten, verfolgt man bei Engel das Projekt "Karriere mit Lehre". Mit einem sogenannten Motivationsschreiben können sich Lehrlinge im zweiten Lehrjahr schon für eine bestimmte Abteilung im Haus bewerben.

