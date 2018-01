Einsatzreiches Jahr: "Gelbe Engel" halfen 7500 Mal

STEYR. Bilanz des ÖAMTC Steyr: Auch im Vorjahr war eine leere Batterie Pannenursache Nummer eins.

Das Steyrer ÖAMTC-Stützpunkt-Team leistete im abgelaufenen Jahr 2017 mehr als 7500 Pannenhilfen und Abschleppungen. Diese Bilanz zogen die "Gelben Engel" in den ersten Jännertagen.

Es sei wieder ein einsatzreiches Jahr gewesen, so der ÖAMTC Steyr im Rückblick: Rund 6300 Pannenhilfen und 1200 Abschleppungen fielen in den vergangenen zwölf Monaten auf der Straße an. Zusätzlich wurden direkt am Stützpunkt weitere 11.200 kleinere und größere Pannen behoben. Dazu summierten sich noch Tausende technische Dienstleistungen wie beispielsweise die Pickerl- oder die Kaufüberprüfung.

"Schwache, leere oder defekte Batterien waren auch 2017 der häufigste Pannengrund. Auf Platz zwei in der Pannen-Hitparade folgten Probleme mit Motor und Motor-Management", sagt Leopold Pfleger, Leiter des ÖAMTC-Stützpunkts Steyr, "sehr viele Einsätze gab es auch wegen Problemen mit dem Starter, Reifenschäden sowie vergessenen, verlorenen oder eingesperrten Schlüsseln."

2017 gehörte wegen des kalten Jänners und des starken Urlauberverkehrs im Sommer generell zu den einsatzstärksten Jahren in der Geschichte des Clubs.

21 Mitarbeiter am Standort

Derzeit sind beim ÖAMTC Steyr insgesamt 21 Mitarbeiter beschäftigt. "Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir einen Lehrling zum Kfz-Techniker ausbilden", sagt Pfleger.

