"Ein Vabanquespiel mit der Steyrer Altstadt"

STEYR. VP-Stadtrat Gunter Mayrhofer bangt um das Citypoint und kündigt Widerstand gegen EKZ auf dem Tabor an.

Die VP verspricht der Bürgerinitiative, die wegen der Verkehrsbelastung das Einkaufszentrum auf dem Tabor verhindern will, Schützenhilfe. Stadtrat und Wirtschaftskammerfunktionär Gunter Mayrhofer bangt um das Kaufhaus "Citypoint", das mit seiner Tiefgarage in Altstadtnähe ein Frequenzbringer ist. Mayrhofer mahnt, dass mit dem bloßen Umzug vorhandener Geschäfte in das EKZ auf dem Tabor die City geschwächt wird, und übt auch massive Kritik an der Rathauspolitik.

OÖN: Sie kommen gerade von einem Besuch in Krems.

Mayrhofer: Ich schaue mir in Zweijahresrhythmen zu Vergleichszwecken Altstädte an. In Krems ist die Innenstadt und die Haupteinkaufsstraße entleert, selbst bei der Passage beim Steiner Tor ist fast die Hälfte der Flächen verwaist.

Das könnte auch Steyr blühen?

Wenn man im Citypoint schaut, sind dort Leerflächen, dabei wäre die Lage ideal: Man hat die Garage und gute Ankermieter und erlebt dann, dass diese Ankermieter fast mit Gewalt vergrault werden.

Ein EKZ, das Mieter vergrämt?

Wenn man weiß, dass es Geschäftsverbindungen gibt vom Immobilienentwickler am Tabor (Rutter und Harisch, Anm.), der ja zwei Objekte verkauft hat an den Fonds, dem auch das Citypoint gehört (TH Real Estate), und zudem weiß, dass dieser Immobilienentwickler gewaltige Probleme hat, sein geplantes Haus vollzubekommen, dann steigen gewisse Vermutungen auf. Ich habe noch im Ohr, wie uns vollmundig gesagt wurde: "Peek und Cloppenburg, Zara, und alles Mögliche kommt nach Steyr". Jetzt kommt es nicht zu einer Verbesserung unserer Handelslandschaft, sondern mit "C&A", "Müller", "H&M", Douglas, die im Gespräch sind, nur zu einer Verschiebung dorthin, wo wir schon den meisten Verkehr und die schlechteste Luft haben.

Warum lässt die Stadt das zu?

Die Stadt, das haben Sie gesagt! Aber ich stehe nicht an, durchaus zu bestätigen: ja mit Unterstützung und Hilfe der Stadt. Ich glaube, dass nicht einmal böse Absicht dahinter ist, sondern Unwissenheit. Wir haben zwar Studien, die die Wirtschaftskammer beim renommiertesten Institut, das wir in Österreich für den Handel haben, beauftragt hat. Das Institut CIMA sagte voraus, dass keine neuen Premiummarken nach Steyr kommen, sondern es nur eine Verschiebung des Vorhandenen geben wird. Das will man nicht wahrhaben.

Rutter und Harisch bauen jetzt ein von den Originalplänen abweichendes EKZ. Die Baustelle fährt auf Hochtouren. Der Magistrat befand, dass keine neue Bauverhandlung nötig ist.

Der Magistrat schloss sich der Rechtsmeinung des Projektwerbers an. Man hatte zwei Gebäude, jetzt baut man ein Objekt mit einer Tiefgarage – und das ist das gleiche Projekt? Für mich ist es vollkommen richtig, dass die Anrainer den Weg zum Verwaltungsgerichtshof gegangen sind. Die Entscheidung der Projektbetreiber weiterzubauen, ist sehr mutig. Die Stadt sieht dabei zu, wie bestehende Strukturen zerstört werden, um sie auf einem neuen Platz zu schaffen, wo man sie wirklich nicht brauchen kann.

Wenn es ein Entgegenkommen der Stadt gibt, erklärt es sich daraus, dass die EKZ-Betreiber auf dem Tabor bei der Verkehrslösung mitgezahlt haben und so ein Geschäftspartner geworden sind?

Es Geschäftspartnerschaft zu nennen, wäre schon sehr weit hergeholt. Aber das sieht ja auch der Verwaltungsgerichtshof so, dass da sehr viele Gefälligkeitsgutachten unterwegs waren. Darum beauftragte er jetzt einen gerichtlich beeideten Sachverständigen, ob diese Angaben oder auch bloß Annahmen wirklich richtig sind, weil wenn ich lese, dass man erwartet, dass mehr als die Hälfte der Angestellten mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und man keine Parkplätze ausweisen muss für die Mitarbeiter, dann frage ich: Wo sollen die parken?

Das Verfahren liegt nun beim Landesverwaltungsgericht.

Das Schlimmste könnte sein, dass wir zwei Ruinen kriegen: ein leeres Citypoint und eine stillgelegte Baustelle am Tabor. Was hier gespielt wird, ist ein Vabanquespiel des Immobilienentwicklers mit Geld von Banken.

Das Citypoint sehen Sie als unverzichtbaren Frequenzgeber der Altstadt. Unlängst erläuterte TH Real Invest dem Stadtrat Ausbaupläne.

Das war ein sehr schlüssiges Konzept, aber wir fühlen uns veräppelt, was nun im Citypoint geschieht.

