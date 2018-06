Ein "Heldenpicknick" für die Inklusion

STEYR, WIEN. "Die Inklusion in Oberösterreich steht auf dem Spiel", sagt Barbara Hofer, Sprecherin der Elterninitiative zur Rettung der Inklusionsklassen an Sonderschulen.

Die dreifache Mutter aus Steyr, selbst vom geplanten Auslaufen der I-Klassen betroffen, lädt heute um 10 Uhr zu einem Heldenpicknick am Heldenplatz in Wien. Anlass ist die im März vorgestellte Parlamentarische Petition, die von allen Nationalratsparteien sowie mehr als 4500 Bürgern unterstützt wird, und heute zum ersten Mal in den Petitionsausschuss des Nationalrates kommt.

"Die Bundesregierung ist noch immer eine Lösung für das Auslaufen der Inklusionsklassen an Sonderschulen, insbesondere in Oberösterreich, schuldig", sagt Hofer. Auch die Steyrdorfschule am Tabor sei davon betroffen.

