Ebreichsdorf und SKU verloren gemeinsam die Tabellenführung

AMSTETTEN. Die Fans des SKU Amstetten hält es momentan nicht auf den Tribünensitzen: Standing Ovations gab es auch dieses Mal für die Elf, die sich im Schlagerspiel der Regionalliga Ost mit Tabellenführer ASK Ebreichsdorf nach einem 1:1-Remis die Punkte teilte.

Holzer traf für den SKU zum 1:0. Bild: Anton Kovacs

Lachender Dritter im Rennen um die Tabellenführung war der SV Horn, der die Vienna auf der Hohen Warte 1:0 bezwang und nun Erster ist.

Der SKU, die dritte in der laufenden Meisterschaft noch ungeschlagene Mannschaft, begann mit einem Offensivschwung, sofern diesen ein von Taktik geprägtes Match zuließ. Typisch war, dass beide Treffer nach Eckbällen und somit aus Standardsituationen fielen, weil die Defensivkräfte aus dem Spiel wenig zugelassen hatten. Für Amstetten trat in der 17. Minute Patrick Lachmayr einen Cornerball, der weitergeleitet wurde und den Mario Holzer mit dem Kopf ins Tor der Gäste bugsierte. Nach der Pause bemühte sich der Tabellenführer aus Ebreichsdorf, die Partie zu drehen. Der Druck auf die Hinterelf der Hausherren wurde so groß, dass ein Am-stettner den Ball über die eigene Torlinie beförderte. Anstelle eines Eigentores entschied der Referee aber darauf, dass zuvor ein Ebreichsdorfer bereits im Abseits gestanden war, womit das Tor nicht zählte.

Die jubelnden 1500 SKU-Fans freundeten sich schon mit dem Gedanken eines Heimsieges und den Wechsel an die Tabellenspitze an, aber ebenfalls nach einem verlängerten Eckball hämmerte Thomas Bartholomay volley den Ball aus dem Fünferraum doch nicht ins Gehäuse von Goalie Thomas Affengruber. Harald Vetter, Sportdirektor des SKU, kann mit der Punkteteilung leben, er hält sie für ein "gerechtes Resultat". (ak, feh)

