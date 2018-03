Drei Tore Marke Eigenbau

STEYR. Nur einer der drei Treffer zählte für Vorwärts: 1:2 gegen Klagenfurt.

Meist Herr der Lage: Großalber Bild: Moser

Die zweite Bundesliga mit 16 Vereinen nimmt Gestalt an. Nicht an den Aufstieg zu denken, noch dazu wenn drei Mannschaften aus der Regionalliga Mitte zum Zug kommen werden, wäre Heuchlerei, nachdem die OÖN über die so gut wie fix beschlossene Reform berichtet haben.

Gerald Scheiblehners Elf versprach trotzdem am Samstagnachmittag auf die Aufgabe fokusiert zu sein, die sie gerade vor Augen hatte: Austria Klagenfurt. Aber die Steyrer, nach Christoph Baders und Stefan Gotthartsleitners verletzungsbedingten Ausfällen ebenso gehandicapt wie die Kärtner, die drei Stammspieler vorgeben mussten, taten sich schwer. Wenig gelang nach vorne, und dann musste schon in der 20. Minute auch Thomas Himmelfreundpointner verletzt vom Platz. Damit war der Vorrat an Pech, den die Vorwärts-Elf an den Fersen kleben hatte, noch lange nicht aufgebraucht. In der 33. Minute will Josip Martinovic 20 Meter von Großalbers Kasten klären, aber der Rettungsversuch landet just im eigenen Gehäuse zur 0:1-Pausenführung der Gäste.

Nach Wiederbeginn läuft Vorwärts für den Ausgleich, schafft ihn endlich auch mit einem Flachschuss von Mirsad Sulejmanovic in der 73. Minute. Die Rot-Weißen haben dann den Siegtreffer mehrmals vor den Beinen, aber dann hat einer einen Aussetzer, auf den sonst Verlass ist wie auf den Sonnenuntergang. Reinhard Großalber vertändelt einen Ball und schießt den heraneilenden Thomas Hirschhofer an, der den Abpraller oder wie sein Trainer Franz Polanz sagte: "das Geschenk" zum 2:1-Siegtreffer nutzte.

In Scheiblehners Bilanz stimmte die Leistung seiner Elf: Den "schlechten Start", den "wir akzeptieren müssen", bezieht er auf die Punkteausbeute. Noch ist der SKV Tabellendritter, ein Platz zum Ausruhen ist das nicht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema