Drei Kinder bei Unfall in Pettenbach verletzt

PETTENBACH. Drei Kinder sind bei einem Auffahrunfall in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) am Samstag verletzt und ins Spital gebracht worden.

Symbolbild Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 38-jähriger Lenker dürfte einen vor ihm abbiegenden 42-Jährigen übersehen haben. Die fünf Monate alte Tochter des 38-Jährigen sowie die fünf- und siebenjährigen Kinder des 42-Jährigen mussten medizinisch versorgt werden.

Wie die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag berichtete, brachte die Rettung auch die beiden Fahrer und die Lebensgefährtin des Unfalllenkers in das Landeskrankenhaus Kirchdorf.

Die Verletzungen aller sechs Personen sollen laut Bericht nicht gravierend sein. An beiden Fahrzeugen entstand aber Totalschaden.

