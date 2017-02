"Doppelhochzeit" bei der Sparkasse: Traunviertel und Mostviertel sind eine Region

SANKT VALENTIN. Die Geldinstitute in St. Valentin und Enns verschmelzen in der Organisation zu einer Filiale, Bankomaten werden modernisiert.

Walzhofer, Losbichler: Die Mini-Bankomat-Karte als Vignette fürs Handy gibt’s auch in der Region. Bild: feh

Der Hausspruch fiel auch bei einer Pressekonferenz gestern in der Sparkasse von St. Valentin: "Wir sperren auch Geschäftstellen zu", sagte der Vorstandsdirektor der Sparkasse OÖ, Herbert Walzhofer, "aber nur am Abend bis zum nächsten Morgen".

Filialen schließen und Mitarbeiter entlassen, sollen Mitbewerber machen. "Wir haben davon profitiert, weil wir unsere Präsenz in den Orten weiter ausbauen und zudem gute, neue Kollegen in unseren Reihen gewonnen haben", sagte Klaus Losbichler, Regionalleiter der Sparkasse OÖ. Fusionen, wie die seit 1. Jänner bestehende Zusammenführung der Sparkasse St. Valentin und Enns, kosteten keine Köpfe, sondern seien lediglich eine Änderung der Organisationsstruktur. "Wir können damit unsere Kräfte bündeln", sagt Walzhofer. Die Sparkasse werde auch heuer wieder 2,5 Millionen Euro in das Filialnetz investieren und Geschäftsstellen modernisieren. Die Zusammenlegung wie jene von St. Valentin und Enns unter dem neuen Direktor Raimund Oberaigner werde einen Zuwachs bei den Kundengeldern wie etwa um 6,4 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr in Enns an beiden Standorten möglich machen.

Über dem Zusammenschluss von Enns und St. Valentin zu einer Sparkassen-Filiale, wobei aber beide Standorte bestehen bleiben, steht die Verheiratung des Traun- mit dem Mostviertel zu einer "Region" in der Sparkassenstruktur.

Ein Unternehmer aus Ernsthofen etwa kann für einen Kredit das Volumen und die Kompetenz einer Großbank von 35 Filialstandorten und 198 Mitarbeitern ausnützen, hat aber das volle Service vor der Haustüre. Der Region Traunviertel–Mostviertel gehören nun auch die Sparkassen im Salzkammergut und Almtal an.

Nicht auf die Städte soll die Umrüstung der Bankomaten bei den Sparkassen-Filialen auf die neue Technik beschränkt werden, dass kein PIN-Code mehr eingetippt werden muss und das Gerät die Daten automatisch liest. Im Mostviertel werden allein heuer vier der Geldbehebungsautomaten dafür aufgerüstet. Auch die Mini-Bankomat-Vignetten, die man aufs Handy klebt, und die Bankomat-Armbänder, die man nur zum Leseschlitz hält, werden in allen lokalen Filialen angeboten.

