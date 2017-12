Diskussion rund um den Steyrer Stadtplatz ebbt nicht ab

STEYR, KIRCHDORF, AMSTETTEN. Im zweiten Teil des Rückblicks auf das Jahr 2017 nimmt die OÖN-Lokalredaktion die Monate Mai bis August näher unter die Lupe. Welche Schlagzeilen haben die Menschen in den Bezirken Steyr, Kirchdorf und Amstetten bewegt?

Skizze des von Gernot Hertl für den Steyrer Stadtplatz geplanten Pavillons Bild: Hertl

Mehr Raum für Fußgänger, weniger für Autos – das sollte das Stadtzentrum attraktiver machen. Noch ist der Plan Stückwerk. Dafür bringen drei Kameras subjektive Sicherheit

1. Steyrer Stadtplatz: Mit dem Konzept der „Fünf Märkte“, fünf in der Altstadt historisch vorhandenen Plätzen, wollte ein Komitee rund um den Verein „Steyr lebt“ der Stadt neues Leben schenken. Bei diesen Plätzen, die nach Plänen von Architekt Gernot Hertl als Verweilzonen inszeniert werden sollen, handelt es sich um den Grünmarkt, den Marienmarkt, den Leopoldimarkt, Zwischenbrücken und den Brucknerplatz.

Wesentliches Element dabei war eine Verkehrsberuhigung durch deutlich schmälere Fahrstreifen. Dadurch rückten allerdings schon zu Beginn des Probebetriebes die parkenden Autos mehr ins Blickfeld. Viel Steyrer empfinden dies als überaus störend. Bis heute sind die Diskussionen darüber nicht verstummt. Vermutlich wird sich erst während der Gastgartensaison zeigen, ob dieses Konzept Zukunft hat oder abgewandelt werden muss. Ebenso sind Forderungen nach einer Sperre der Kaigasse oder einem gänzlich autofreien Stadtplatz laut geworden.

Nach heftigen Diskussionen im Steyrer Gemeinderat wurde beschlossen, dass dieses 3-Millionen-Euro-Projekt nicht „en bloc“ umgesetzt wird, sondern über jede Investition gesondert abgestimmt werden muss. Es steht daher noch nicht fest, ob der von Hertl vor dem Zugang zur neuen Garage geplante Pavillon in dieser Form umgesetzt wird.

2. Videoüberwachung: Dass die Steyrer Pfarrgasse Brennpunkt der Nachtschwärmerszene ist, war bekannt. Der Ruf nach einer Videoüberwachung wurde aber erst laut, nachdem im Oktober des Vorjahres ein Schüler mit einem Faustschlag niedergestreckt worden war und notoperiert werden musste. Ende Juli musst die Pfarrgasse nach Ausschreitungen vor einem Lokal kurzfristig sogar gesperrt werden. Seit August ist die Videoüberwachung „scharf“. Nun filmen drei Kameras in der Pfarrgasse und am Stadtplatz das nächtliche Geschehen. Laut Polizei sind die ersten Erfahrungswerte mit der Überwachung überaus positiv.

3. Steyr Baby: Fünf Monate lang sanierte ein Team der MAN-Lehrlingswerkstätte in Kleinarbeit ein Steyr „Baby“ 50, Baujahr 1936. Unter der Regie von Ausbildner Johann Ratzberger wurde der Oldtimer flottbekommen. Die MAN-Geschäftsführer Thomas Müller und Karl-Heinz Rauscher nahmen mit diesem Stück Steyrer Automobilgeschichte an der Ennstal Classic teil. Diese führte erstmals mit einer Sonderprüfung durch das MAN-Werk.

4. Wegsperre: Mehr als 350 Unterschriften sammelten Anrainer gegen die Sperre der Verbindung hinter dem Lidl-Markt von der Eisenstraße zum Bergerweg. Sie beriefen sich dabei auf jahrzehntelanges Wegerecht. Der Protest, der von der Steyrer FP unterstützt wurde, war von Erfolg gekrönt: Seit Mitte Dezember darf der Weg wieder benutzt werden.

5. Betriebsbaugebiet Sierning: Im Streit um das 33 Hektar große Betriebsbaugebiet an der Sierninger Westumfahrung, gegen das von den Gegnern mehr als 1150 Unterschriften gesammelt wurden, kam im Mai eine ablehnende Stellungnahme des Landes: „Interkommunale Kooperationen“ würden Vorrang haben. Was die Betriebsbaugegner als Erfolg ihres Protestes werteten, sah Bürgermeister Manfred Kalchmair weniger dramatisch: „Ich habe schon schlechtere Erstbegutachtungen in der Hand gehabt.“

6. Giro-Premiere: Der 23-jährige Radprofi Gregor Mühlberger aus Haidershofen/Vestenthal feierte seine Premiere bei der nach der Tour de France zweitwichtigsten Straßenrundfahrt der Welt: Er ging im Trikot des Teams Bora-hansgrohe an den Start, platzierte sich dreimal unter den Top 20 und leistet für Kapitän Patrick Konrad wertvolle Helferdienste. Den Dank dafür erntete der Haidershofner bei der Straßen-Staatsmeisterschaft in Grein: Er gewann das Staatsmeistertrikot: „Ohne meine Teamkollegen hätte ich das nie geschafft. Ich würde das Trikot gerne dritteln“, sagte Mühlberger anschließend. Zwei Wochen zuvor hatte der 23-Jährige schon seine Klasse als Sieger des Kriteriums „Rund um Köln“ unter Beweis gestellt.

7. Unfalltod: Am 1. Juni verlor der Mostviertler Wurstproduzent Hans Moser – er wurde mit der „Schwarzen Pute“ landesweit bekannt – bei einem Autounfall sein Leben: Der 49-jährige Unternehmer dürfte an einer Kreuzung einen Lkw übersehen haben. Er starb noch im Wrack.

8. Schweinegeruch: Die Pläne eines Viehhändlers versetzten Anrainer in Ried/Traunkreis in Aufruhr: Sie befürchteten massive Geruchsbelästigung in der ländlichen Idylle.

