Dietach und St. Ulrich holten wenigstens Punkt

STEYR, KIRCHDORF. Weder in OÖ. Liga noch in Landesliga Ost gibt es derzeit für unsere Fußballklubs etwas zu gewinnen.

Beim Aufsteiger ASK St. Valentin läuft es derzeit nicht. Dem SV Grieskirchen war man in der OÖ. Liga ein ebenbürtiger Gegner gewesen, der gerechte Lohn – ein Punkt für ein torloses Remis – blieb den Mostviertlern aber versagt. In der 88. Minute beförderte Matthias Leibetseder einen Eckball per Kopf ins Gehäuse der St. Valentiner. Für die Auswärtsmannschaft war dann außer Spesen nichts gewesen.

Schon seit Anfang September wartet Micheldorf auf einen Heimsieg, der auch gegen den Tabellendritten SV Zaunergroup Wallern nicht gelang. Die Gäste drückten die Memic-Elf gleich nach Beginn in die Defensive. In der 34. Minute köpfelte Daniel Lindorfer eine Flanke von Jakob Karlinger ins Micheldorfer Tor. Dem 1:0 folgte rasch das 2:0: In der 41. Minute verwertete Erich Zachhuber an der Strafraumgrenze einen Ball, der nach einem Schuss von Lindorfer vom Pfosten sprang. In der 52. Minute war es dann wieder der Goalgetter der Wallerner, Lindorfer, der mit einem Freistoß aus knapp zwanzig Metern auf 3:0 stellte. Micheldorf gelang dann in der 89. Minute zur Verschönerung des Ergebnisses der Ehrentreffer, den Kapitän Matthias Roidinger erzielte.

Mit einem verwandelten Elfmeter ging der USV St. Ulrich bei Steyr beim Auswärtsspiel der Landesliga Ost gegen Sportunion Sankt Martin in der 34. Minute in Führung. Drei Minuten nach der Halbzeit zog Berat Hoti aus 20 Metern ab und hämmerte den Ball ins Kreuzeck zum 1:1-Endstand. Weitere Treffer in einem abwechslungsreichen Fußballspiel verhinderten die beiden Torhüter Raphael Neumüller (St. Martin) und Thomas Genshofer (St. Ulrich), die mit Glanzparaden ihre Kästen sauber hielten.

Nichts zu bestellten hatte der SV Sierning bei der Admira Linz. Leon Sokrat brachte die Urfahraner noch vor der Pause 1:0 in Führung, worauf Daniel Mayrhofer in der zweiten Minute nach Wiederbeginn zum 2:0 nachsetzte. Im dritten Match unter seiner Führung konnte Neo-Trainer Gerhard Obermüller nichts mehr für seine Sierninger tun, die 1:4 untergingen. Dietach gelang beim 1:1 (1:0) über St. Magdalena zuhause ein Teilerfolg.

