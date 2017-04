Dietach tankte mit dem 3:0-Erfolg viel Selbstvertrauen für den Schlager in Linz

DIETACH, SANKT VALENTIN, SIERNING. Landesliga Ost: St. Valentin bleibt nach dem Erfolg in Pregarten nach Verlustpunkten an der Spitze, Sierning kommt bei Schlusslicht Schwertberg nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Unermüdlich gerackert und das Tor zum 3:0 erzielt: Christian Lichtenberger (l.) war gegen Rohrbach einer der Aktivposten im Spiel der Dietacher. Bild: Moser

Der Dreikampf an der Spitze der Landesliga Ost bleibt spannend. Dietach, der ASK St. Valentin und St. Magdalena siegten, am Mittwoch folgt der Schlager in Linz.

Dietach – Rohrbach 3:1

"Der Tormannfehler in der 1. Minute hat uns perfekt in die Karten gespielt", sagt Daniel Ruttensteiner, der Dietachs erkrankten Trainer Harald Molterer an der Linie vertrat. Auf die Führung durch Pascal Stöger folgte bereits in Minute 17 das 2:0 durch Patrick Aselwimmer, ehe Christian Lichtenberger in der 80. Minute auf 3:0 erhöhte. Ein verschossener Elfer von Stöger und das 1:3 der Mühlviertler in der Nachspielzeit verkamen da zur Nebensache.

Richtig zur Sache wird es aber bereits morgen gehen: Da gastiert Tabellenführer Dietach (36 Punkte) um 20 Uhr bei Verfolger St. Magdalena Linz (33 Punkte). "Das wird ein Topspiel, aber keines, das die Meisterschaft entscheidet", sagt Molterer, "wir spielen eine Saison, die über unseren Erwartungen liegt, haben ein tolles Klima innerhalb der Mannschaft und enormes Selbstvertrauen. Wir wollen auch in Linz gewinnen."

Pregarten – St. Valentin 1:2

Mit 34 Zählern und einem Spiel weniger als Dietach ist der ASK St. Valentin weiterhin "heimlicher" Tabellenführer. "Wir sind halbwegs in der Spur und steigern uns auch spielerisch schön langsam", sagt Trainer Harald Gschnaidtner, "unser Ziel bleibt nach dem Vizemeistertitel im Vorjahr natürlich der Aufstieg. Der Verein war seit den 70er-Jahren nicht mehr in der höchsten Oberösterreich-Liga." Dies müsse sich ändern.

In Pregarten stellte Thomas Zeman mit einem Doppelpack bis zur 17. Minute bereits die Weichen auf Sieg. Dann aber mussten die Mostviertler überraschend lange um diese drei Punkte bangen, zu viele Chancen wurden ausgelassen. In der 74. Minute gelang Pregarten zwar der Anschlusstreffer, die Gschnaidtner-Elf zitterte den Sieg aber nach Hause.

Nächster Gegner ist am Ostermontag Admira Linz. "Die können sehr gut spielen", weiß Gschnaidtner, "im Herbst haben sie uns mit 5:1 zerlegt."

Schwertberg – Sierning 1:1

Die Elf von Robert Bartosiewicz ist beim Schlusslicht auf drei Punkte aus. Barnabas Babos setzte diese Vorgabe des Trainers nach einer halben Stunde mit seinem Treffer zum 1:0 auch um. Danach taten sich die Sierninger aber schwer und mussten drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sogar den Ausgleich zulassen. Doch damit nicht genug: Der erst in der 84. Minute eingewechselte Patrick Ecker kassierte für zwei Fouls innerhalb von drei Minuten in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Am Samstag (16.30 Uhr) gastiert Tabellennachbar Pregarten in Sierning.

