Dietach machte beim Spiel ohne Bande die beste Figur

STEYR. Landesligist siegte bei der Futsal-Premiere im Steyrer Hallencup.

Safak Ileli (re.) traf für Dietach im Finale gegen den ASV Bewegung. Bild: Moser

"Zwei Drittel waren begeistert, für ein Drittel war es der totale Käse", sagt Turnierleiter Heinz Zeilhofer nach der Futsal-Premiere in der Steyrer Stadthalle. Der Hallenfußball ohne Bande, mit nur vier Feldspielern, Handballtoren und einem kleineren Ball war für viele neu. "Die Mannschaften sind mit dem Regulativ aber durchwegs gut zurechtgekommen", sagte Harald Molterer, Trainer der siegreichen Union Dietach.

Der Landesligist setzte sich in einem dramatischen Finale des Steyrer Hallencups gegen den ASV Bewegung Steyr durch. Die Molterer-Schützlinge mussten zweimal einen Rückstand wettmachen, ehe sie durch Tore von Safak Ileli und Pascal Stöger auf die Siegerstraße einbogen.

"Wir haben mit Mirsad Fazlic und Christian Lichtenberger zwei Spieler in der Mannschaft, die auch in der 2. Futsal-Bundesliga spielen. Das war natürlich ein Vorteil", räumt Molterer ein. Speziell vorbereitet habe man sich auf die Hallensaison nämlich nicht. "Wir sind mit zwei Unentschieden schwer ins Turnier gekommen, haben uns am Ende aber verdient durchgesetzt", resümiert der Trainer der Siegermannschaft.

Amateure und St. Ulrich stark

Zu den Gewinnern des Hallencups zählen auch der USV St. Ulrich und Veranstalter SK Amateure Steyr. Die beiden Vereine duellierten sich im Spiel um Platz drei. Das Match wogte hin und her. Erst in der letzten Spielminute gelang den Ulrichern durch einen Gegenstoß das entscheidende 2:1.

Der SK Vorwärts, der erneut mit der zweiten Mannschaft angetreten war, musste sich dagegen dieses Mal mit Rang sieben begnügen. Zwar starteten die Schützlinge von Trainer Velibor Maric mit einem Unentschieden gegen Stein und einem Sieg gegen ATSV Steyr gut ins Turnier. Mit zwei Niederlagen gegen Amateure Steyr und Bewegung war der Weg ins Halbfinale für die rot-weißen Talente aber verbaut.

Was hat am Futsal nun gefallen? "Das Spiel ist direkter, schneller und bevorzugt technisch gute Spieler", sagt Zeilhofer. Ein Wermutstropfen war dagegen die geringe Torausbeute. "Fußball lebt von Toren und auf die kleinen Handballtore ist es schwieriger, welche zu erzielen", sagt Molterer. Enttäuschend für die Veranstalter war die Zuschauerresonanz. "Wir werden nächstes Jahr sicher wieder Futsal spielen, aber mehr Mannschaften einladen und mehr Werbung machen", sagt Zeilhofer.

