Dietach ist nur drei Punkte vom Meistertitel entfernt

DIETACH, SANKT VALENTIN, SIERNING. Landesliga Ost: Tabellenführer St. Valentin hat Punkte liegen gelassen. In den beiden letzten Runden ist noch alles möglich.

Der USV Dietach hat mit einem 3:0 gegen Tabellenschlusslicht Schwertberg die Chance auf den Titel gewahrt. Bild: Moser

Tabellenführer St. Valentin hat in Naarn Punkte liegen lassen. Damit wird es im Kampf um den Titel der Landesliga Ost wieder spannend. Auch der USV Dietach, der sich gegen Schlusslicht Schwertberg mit 3:0 durchgesetzt hat, ist im Rennen um die Meisterschaft.

Zwei Runden vor Schluss stellt sich die Situation an der Spitze wie folgt dar: Der ASK St. Valentin liegt mit 51 Punkten weiter in Führung. Dietach belegt mit drei Punkten weniger Rang zwei. Für den Fall, dass St. Valentin – etwa in der nächsten Runde – verliert und Dietach gewinnt, wäre die Molterer-Truppe aufgrund der minimal besseren Tordifferenz vorbei an den Mostviertlern. St. Magdalena hat als aktuell Dritter 46 Punkte auf dem Konto, aber ein Spiel weniger. Gewinnen die Linzer ihr heutiges Nachtragsspiel gegen Doppl-Hart sind sie auf zwei Punkte dran an St. Valentin.

Showdown im direkten Duell

Jede Menge Brisanz verspricht die letzte Runde, die am Samstag, 10. Juni, gespielt wird. Da nämlich gastiert St. Valentin bei St. Magdalena. Fazit: Sowohl St. Valentin und St. Magdalena haben es noch selbst in der Hand, Meister zu werden. Dietach könnte als lachender Dritter noch den Durchmarsch schaffen – mit zwei Siegen zum Beispiel dann, wenn St. Valentin eines seiner beiden noch ausständigen Matches verliert und St. Magdalena in einem von drei Spielen noch Punkte abgibt.

Dietach tritt in der nächsten Runde – am Samstag, 3. Juni, 15 Uhr – auswärts bei Union Katsdorf an. In der letzten Runde empfangen Stöger & Co. den ASKÖ Pregarten. St. Valentin bekommt es, ehe es zum Showdown nach Linz geht, auf eigener Anlage mit Julbach zu tun. Das Spiel findet ebenfalls am Samstag, 3. Juni, statt. St. Magdalena muss in Gallneukirchen ran. Julbach wie Gallneukirchen haben – weil in den Abstiegskampf verwickelt – nichts zu verschenken.

Der SV Sierning musste sich am Wochenende in Katsdorf mit 0:3 geschlagen geben.

