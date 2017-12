Die schönsten Strauss-Walzer zum Jahresausklang

STEYR. Im barocken Ambiente des Alten Theaters stimmt das Merlin Ensemble Wien das Publikum auf den Jahreswechsel ein.

Das Merlin Ensemble Wien Bild: Joachim Schmidt

Das Merlin Ensemble Wien gibt in Steyr am 31. Dezember zwei Konzerte. Beginn: 17 und 20 Uhr. Das Merlin Ensemble präsentiert am Silvesterabend in Steyr weltbekannte Strauss'sche Walzer sowie Ländler und Galoppen. Ebenfalls auf dem Programm: die Steyrischen Tänze von Josef Lanner, einem Wiener Komponisten und Zeitgenossen von Johann Strauss Vater.

Karten zu 29 Euro, 24 Euro, 19 Euro und 12 Euro bekommt man im StadtService Steyr im Rathaus, Telefon 07252 / 575-800, in allen Ö-Ticket- Vorverkaufsstellen und Trafikplus Trafiken in ganz Österreich sowie an der Abendkasse.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema