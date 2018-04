Die fünf schlimmsten Architektur-Sünden in Steyr

STEYR. Der Denkmalschutz spielt in Steyr eine herausragende Rolle, dennoch weist die wunderschöne Stadt auch einige Bauwerke auf, die so besser nicht errichtet worden wären - Die OÖN listen hier – rein subjektiv – die fünf ärgsten Fehlbauten auf.

Österreichweit ist Steyr mit rund 38.400 Einwohnern die zwölftgrößte Stadt. Wird aber die Anzahl der denkmalgeschützten Bauten als Kriterium herangezogen, dann nimmt das Juwel am Zusammenfluss von Enns und Steyr Rang vier ein. Nur Wien, Salzburg und Graz bringen es auf mehr Architekturdenkmäler. Steyr weist aber auch eine Reihe von Bauten auf, die sich so gar nicht in diese Fülle an sehenswerten Gebäuden einfügen und die man durchaus als störend in diesem historisch gewachsenen Ensemble der Stadt empfinden darf.

1. In der rein subjektiven Hitliste der "Top 5" der Steyrer Architektur-Schandflecke nimmt die ehemalige Eybl-Filiale an der Schönauerbrücke wohl eine der Spitzenpositionen ein. Allerdings wird das Gebäude aktuell gerade abgerissen. Noch heuer soll hier der Rohbau des neuen Raiffeisen-Kompetenzzentrums fertiggestellt werden.

2. Postgebäude am Tabor: Der wuchtige Betonklotz ragt in unmittelbarer Nähe zum Ennserknoten unübersehbar in den Himmel und stört wohl nicht nur die Anrainer der winzig anmutenden Einfamilienhäuser in seiner direkten Nachbarschaft.

3. City-Kino-Komplex vor dem Tunnel: Der schmucklose Bau verdeckt das im Jahr 1898 als "Kaiser-Franz-Joseph-Industrie- und Gewerbe-Ausstellungshalle" eröffnete Stadttheater praktisch komplett. Noch heute wundern sich viele Steyrer, wie dieser Bau überhaupt genehmigt werden konnte.

4. Ehemaliges Postgebäude an der Dukartstraße: Ist der Steyrer Bahnhof schon kein Sinnbild für herausragende Schönheit, so wird dieser vom gleich daneben angesiedelten Postamtsgebäude noch übertroffen. Investor Reinhold Frasl wollte stattdessen hier ein Shopping-Center samt Hotel errichten. Nachdem der Gestaltungsbeirat aber Frasls Pläne abgelehnt hat, siecht der bröckelnde Komplex nun vor sich hin.

5. Hochhaus an der Färbergasse: Der neunstöckige Komplex passt so überhaupt nicht ins Bahnhofsviertel und ist für viele in der Stadt eine noch größere Bausünde als das Hochhaus am Ennsleiten-Rand. Auch der moderne Anbau der GWG hat nichts daran geändert, dass dieses Gebäude hier fehl am Platz ist.

