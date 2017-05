Die Vorwärts-Fans dürfen auf Steirer-Tore hoffen

STEYR. Sturm Graz gastiert am Samstag in Steyr.

Im Frühjahr erzielte Yusuf Efendioglu das 2:0 gegen Sturm Graz. Bild: Moser

Ein klingender Name gastiert am Samstag im Vorwärts-Stadion: Die Amateure von Bundesligist Sturm Graz treffen ab 16 Uhr auf die Rot-Weißen, die damit den Auftakt der "Steirer Festspiele" des SK Vorwärts Steyr bilden. Denn in den letzten fünf Runden der Regionalliga Mitte gibt es gleich vier Duelle gegen Teams aus der Grünen Mark.

Und darauf dürfen sich die Fans der Rot-Weißen freuen – denn der Blick auf die Statistik zeigt, dass Vorwärts gegen steirische Mannschaften besonders erfolgreich ist. Im Schnitt wurden pro Partie 1,83 Punkte geholt und 2,58 Tore geschossen. Im Vergleich dazu gelangen gegen Oberösterreich-Teams nur 1,44 Tore bei 1,44 Punkten, gegen Kärntner gar nur 1,25 Tore bei gerade einmal einem Punkt.

Zuletzt siegte Vorwärts zweimal in Serie gegen die Grazer, die diesmal mit breiter Brust anrücken werden: In der Rückrunde hat die Auswahl von Ex-Teamspieler Markus Schopp mit 16 Zählern sogar einen mehr als Vorwärts erobert.

Nach dem Schlager kämpft übrigens Vorwärts 1b gegen Bad Hall um den Aufstieg in die 1. Klasse.

