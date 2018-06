Die Steyrer Hexen eroberten gleich zwei Landestitel

STEYR. Der "Final Day" des Landes-Basketballverbandes brachte die Bestätigung für die hervorragende Nachwuchsarbeit des ASKÖ DBK Steyrer Hexen.

Sowohl die U16- als auch die U14-Mannschaft kehrten mit dem Landesmeistertitel aus Linz heim.

Dabei hatte die Steyrer U16 im Finale gegen ASKÖ BBC Linz mehr Mühe als erwartet. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Spielmacherin Julia Haussteiner und Roberta Celic setzten sich die Steyrerinnen aber mit großem Kampfgeist gegen die körperlich überlegenen Linzerinnen 44:38 durch.

Völlig problemlos gestaltete sich der Finalauftritt für die seit September in 30 Spielen unbesiegten Junghexen. Sie gewannen ebenfalls gegen Linz mit 83:26 und treffen am Wochenende in Oberwart beim Österreich-"Final Four" im Semifinale auf die Vienna Timberwolves.

